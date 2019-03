El Chelsea no ejerce la opción de compra sobre Falcao, que volverá al Mónaco

El delantero internacional colombiano Radamel Falcao García regresará la próxima temporada al AS Mónaco después de que el Chelsea haya decidido no ejercer la opción de compra que tenía sobre él. Falcao García, de 30 años, cedido en el conjunto londinense procedente del Mónaco, apenas ha disputado 12 encuentros con los 'blues' (1 gol), en una campaña marcada por las recurrentes lesiones.

Así, el samario pondrá fin el próximo 30 de junio a dos años a préstamo en la Premier League, uno en el Manchester United y otro en el Chelsea, en los que nunca ha llegado a brillar. En el United, Falcao marcó sólo cuatro goles en los 29 partidos que disputó en todas las competiciones.

Le quieren en el Mónaco

"El Chelsea me dijo en febrero que no contaba conmigo, así que no seguiré en el club", reveló el internacional 'cafetero'. "El Mónaco hizo una fuerte inversión en mí y quieren ver algún rédito. La temporada que vienen me quieren allí", agregó. "Necesito disponer de minutos, jugar al fútbol, y luego veremos qué sucede. El Mónaco quiere ver mi situación en un año y las posibilidades que hay", indicó 'El Tigre'.

Falcao García fichó por el Mónaco a finales de mayo de 2013 procedente del Atlético de Madrid por 63 millones de euros con un contrato de cinco temporadas.

Lastrado por las lesiones

En enero de 2014, en un partido de la Copa de Francia frente al modesto Chasselay, el jugador se rompió el ligamento anterior cruzado y estuvo seis meses de baja, lo que le obligó a perderse la Copa del Mundo de Brasil 2014. El colombiano confirmó también que estuvo cerca de abandonar el Chelsea el pasado mes de enero con destino a River Plate, conjunto que se interesó por su fichaje.

"River se puso en contacto conmigo para estudiar la posibilidad de regresar, pero en ese momento el Mónaco, el Chelsea y yo teníamos en mente que continuara en Europa", señaló. "Más tarde, en febrero, el Chelsea me dijo que no iba a contar conmigo en el futuro y lo intenté (volver a River), pero era demasiado tarde", declaró Falcao García.