Cheikh Sarr es sancionado con dos partidos; también hay multas para Rayo Majadahonda y Sestao

La RFEF ha hecho oficial la sanción de dos partidosa Cheikh Sarr, portero del Rayo Majadahonda, "por conducta contraria al buen orden deportivo", además de dar por perdido 3-0 el partido al equipo madrileño, que iba por debajo en el marcador (2-1) cuando el encuentro se finalizó minutos antes del 90'.

De esta manera, Sarr finalmente ha sido sancionado y no podrá estar en los dos próximos partidos de su equipo ante la Ponferradina y el Fuenlabrada.

La Federación se ha apoyado en el artículo 129 para castigar al portero de ascendencia senegalesa, que también tendrá que hacer frente al pago de una multa de 600 euros.

Multas al Rayo Majadahonda y al Sestao

No obstante, los dos equipos también han sido sancionados, el conjunto vasco, que actuaba como local, tendrá que pagar una multa de 6.001 euros y jugará sus dos próximos partidos como local a puerta cerrada, sin el apoyo de sus aficionados. El Rayo, por su parte, además de perder dicho encuentro por 3-0 recibe una penalización adicional de tres puntos en la clasificación y pagará una sanción de 3.006 euros.

¿Qué pasó con Cheikh Sarr?

La razón de esta sanción al guardameta del Rayo Majadahonda se explica en el último encuentro del equipo madrileño en el campo del Sestao, duelo en el que Sarr presuntamente escuchó insultos racistas por parte de la grada rival y se encaró con unos aficionados que estaban prácticamente a pie de campo, además, según recoge el acta también se acercó a donde estaba el colegiado principal Francisco García Riesgo de una forma "violenta": "con la clara intención de agredirme teniendo que ser sujetado por sus compañeros presentes en el terreno de juego", dijo el árbitro.

Sarr fue expulsado por roja directa en el minuto 84 y Francisco García así lo explicaba de nuevo en el acta arbitral: "fue expulsado tras saltar la valla perimetral del terreno de juego, abandonando el terreno de juego por la zona detrás de la portería donde se encontraba, para producirse de manera violenta contra uno de los espectadores allí presentes, sin poder determinar qué dijeron los espectadores ubicados en esa zona contra dicho jugador. Una acción que no se quedó ahí sino que agarró a uno de los espectadores de forma violenta, teniendo que ser separado por sus compañeros y los espectadores allí presentes", concluye.

Sarr se defiende y pide perdón

Varios días después de lo sucedido el futbolista del Rayo compareció ante la prensa el pasado martes y pidió perdón "al mundo del fútbol", explicó lo sucedido y aseguró que le parecería "injusta" una posible sanción que finalmente ha recibido: "Me siento jodido, pero estoy un poco mejor. Creo que una sanción sería injusta, soy víctima. Si me cae una sanción, me va a sorprender porque no me lo espero. Me va a parecer muy injusto si pasa. Estoy arrepentido de mi reacción, si vuelve a pasar sabré cómo comportarme, pero estaba nervioso... Me llamaron puto negro y negro de mierda", admitió para concluir sincerándose por completo y dando las razones de por qué pide perdón: "Esto me jode muchísimo y lo hago porque hay que ser respetuoso y es lo más correcto. Aunque seas la víctima, hay que pedir perdón al mundo del fútbol. No lo hago por este chico (quien le insultó), que me ha hecho mucho mal, sino por la imagen del fútbol", sentenció.

El conjunto madrileño es último en el Grupo 1 de la Primera RFEF y el Sestao también está en puestos de descenso (18º a 5 puntos de la salvación).

