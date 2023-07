Carvajal avisa al Barcelona tras El Clásico: "Les pasaremos por encima"

Dani Carvajal aseguró que la derrota 3-0 contra el Barcelona se explica en "el acierto de cada equipo" de cara a portería. El lateral derecho del Real Madrid se ha picado con el equipo culé: "Perder ante el Barcelona no es plato de buen gusto, pero hay que saber el momento en el que estamos, lo que significa el partido. Estoy convencido que en competición oficial, les vamos a pasar por encima", afirmó Carvajal.

Y siguió: "Hemos tenido ocasiones, cinco palos, hemos fallado un penalti... que estén tranquilos que cuando llegue la hora de la verdad les pasaremos por encima". "Ha sido un partido de exigencia y preparación. El resultado define el acierto de cada uno de los equipos arriba. Hemos hecho bastantes cosas bien, nos estamos adaptando a un sistema nuevo y salimos con conclusiones bastante positivas", analizó en zona mixta.

"No hemos estado acertados de cara a puerta, no ha podido ser. Hay que corregir los dos últimos goles porque nos pilló volcados y no debimos haberlos encajado. Pero el equipo está en una senda positiva", abundó el jugador tras la derrota en El Clásico de Dallas (Texas, Estados Unidos).

"Tanto los primeros 15 minutos de las dos partes no hemos salido cómo queríamos y el Barcelona nos dominó bastante. Luego pudimos hacer lo que queríamos hacer, con posesión y creando ocasiones. El equipo consiguió bastante balón, robar arriba… sacamos una lectura positiva", añadió.

Carvajal también analizó los encontronazos de un amistoso que acabó con ocho cartulinas amarillas: "Los partidos entre Real Madrid y Barcelona son de alta intensidad siempre. Lo que ha pasado en el campo ha quedado ahí y estamos deseando vernos las caras en un partido oficial", siguió.

Caso Mbappé

Por otro lado, Carvajal, quien ejerció de capitán blanco, se refirió a los rumores que colocan al francés Kylian Mbappé en el club: "Nosotros hablamos de los que estamos dentro. No hablamos de Mbappé ni de nadie; hablamos de los que están en el Real Madrid".