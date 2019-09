'Espejo Público' fue hasta Almendralejo para realizar el trayecto hasta Utrera de José Antonio Reyes hasta su accidente mortal. El informe de la Guardia Civil dice que la velocidad a la que iba Reyes era muy inferior a los 237 km/h, según ha podido saber Espejo Público.

El programa habló con Miriam Moya, una perito forense especializada en accidentes de tráfico que arrojó luz sobre el siniestro.

"Si fuera a 200 km/h habría acabado encima de los olivos", dijo a Espejo Público la perito. Moya llegaba como conclusión a la siguiente horquilla de velocidad: "Se estima una velocidad entre 111 y 128 km/h con un 10% de margen de error".

Miriam aseguró que el accidente se debió a un fallo del vehículo y que el fue inevitable: "En esa rueda trasera derecha ocurrió algo: puede ser suspensión o muchísimas cosas, pero reventón... en absoluto", nos dice.

"Se ve que tenía pericia al volante e intentó salvar ese fallo mecánico de la rueda trasera derecha, pero al final fue imposible", concluía la perito.

Tras estas nuevas informaciones, muchos se acordaron de los 'tuits' del exportero Santiago Cañizares cuando conocimos la tragedia el pasado 1 de junio: "Reyes no merece un homenaje como si fuera un héroe, pero eso no quita que lamente lo ocurrido y que rece por sus almas", escribió en uno de sus mensajes.

El exportero de Valencia o Real Madrid ha salido al pasado con un hilo en Twitter para responder a los "insultos y menosprecios".

"Vaya por delante mi profundo pesar por esta tragedia que costó la vida a un magnífico compañero y gran futbolista como José Antonio Reyes. Que por cierto, tiene narices que haya quien lo dude", escribe Cañizares.

"Recuerdo, sobre todo para quien solamente haya leído los titulares de los medios, lo que dije o quise decir aquel día en Twitter: lamento la tragedia, me da asco la gente que se alegra y el dolor es compatible con la reflexión y con aplicar la prudencia en carretera", apunta.

"También dije que quizás no merecía un homenaje, obviamente no me refería a su carrera futbolística", defiende ahora Santiago. Cañizares, ahora comentarista deportivo, cree que hay "mucho humo, nada oficial, y lamentable todo inútil salvo para insultar y crear ficción".

"Una desgracia tremenda no tener entre nosotros a una bella persona como José Antonio Reyes y que cualquier hipótesis no nos lo va a devolver. Y regresando al principio, la prudencia no es mala compañera y quien se alegra de la muerte de los demás es muy ruin", apostilla.