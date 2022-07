El brutal enfado de Joaquín Sánchez con Guendouzi en el que casi llegan a las manos

Estamos acostumbrados a que Joaquín Sánchez sea noticia dentro del terreno de juego por sus excelentes actuaciones y su más que contrastada calidad, también por sus constantes bromas a compañeros, bailes, retos en redes sociales... Sin embargo, en el último partido amistoso de su equipo ante el Marsella vimos una faceta diferente.

El Betis empató el partido ante el Marsella y eso que los goles llegaron en los últimos minutos, los franceses se adelantaron en el 87 y en el minuto 90 Rodri puso el definitivo 1-1.

Guendouzi no paró de picar a Joaquín durante el partido

Justo después de que el equipo andaluz empatara el partido se produjo un córner y Joaquín fue directo a Guendouzi para celebrar el empate en su cara. No fue un buen gesto del gaditano pero todo tiene su explicación, el jugador francés del Marsella había estado picando a Joaquín todo el partido y también tuvo algún enfrentamiento con Juanmi en la primera parte.

Joaquín fue a devolvérsela a su rival y este no se lo tomó bien, le agarró del cuello y le soltó varios manotazos al del Betis antes de que Guardado le tirara de los pelos al galo y ahí ya se armó por completo, entraron varios jugadores del Betis y otros del Marsella.

El jugador español no quiso meterse en la pelea, no iba con él, solo quería picar un poco a su rival después de que este no hubiera parado de incordiarle durante 90 minutos. Después, en redes sociales, Joaquín subió una foto suya con una peluca imitando el cabello de su rival y le lanzó un mensaje con un tono irónico: "Me vas a vacilar de pelo melena".