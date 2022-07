Joaquín vuelve a dar la nota: "No puedo más, me arrepiento de seguir un año más"

Que Joaquín sea noticia ya es habitual. El jugador del Betis, que hace unos días se hizo viral tras subir un vídeo con Erling Haaland en Marbella, vuelve a estar en el centro de atención con una divertida publicación en redes sociales. Transportado en un carro de ropa sucia, el capitán nos muestra con su habitual gracia su estado tras un exigente entrenamiento.

A punto de cumplir los 41 años, Joaquín bromea con la dureza de la pretemporada bética en Austria. Hace tan sólo unos días que el Betis anunció su renovación por todo lo alto y el 'juvenil' verdiblanco ya asegura estar arrepintiéndose. "No puedo más. ¡Cómo me arrepiento de seguir un año más!", afirma en tono humorístico. Hace unos días, en las tomas falsas de su vídeo de renovación, ya comentaba: "un año más y me voy".

El gaditano también afirma que tendría que haberse incorporado al equipo "el 14 de agosto", una vez pasado ya el stage veraniego. También bromea con una "bebida isotónica" y hasta se atreve con el austriaco, o con algo parecido.

Pasan los años y el veterano futbolista no pierde la chispa, al menos fuera de los terrenos de juego. La ilusión de Juan y Medio de tener a Joaquín con él en su programa, parece más cerca que nunca.