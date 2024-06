La brutal despedida de Toni Kroos del césped de Wembley en su último partido con el Real Madrid

Toni Kroos ha querido retirarse en lo más alto y así fue. El alemán se despidió del Real Madrid conquistando una nueva Champions, la 15º del club, y la sexta de su legendaria carrera como jugador. Su salida del césped de Wembley, tras ser sustituido en los últimos minutos y con el 0-2 ya en el marcador, fue épica y recordó a aquella que él mismo protagonizó ante ela Juventus en Cardiff en la final de 2017.

Y es que Kroos, quien puso el balón en la cabeza de Carvajal para abrir el marcador ante el Borussia Dortmund, se marchó del césped puño arriba, jaleando a una hinchada que le idolatra y besando el escudo. Ya en el banquillo, el genial mediocentro germano se quebró, fruto de la emoción del momento. Toni es ya leyenda del club más grande del mundo, ese que ha firmado una década prodigiosa ganando seis Champions desde aquella mágica noche de 2014 en Lisboa.

De Juanito a Kroos, dos imágenes que son historia del Real Madrid

Su salida del césped recordó a la de la final de 2017 y también a la de Juanito dando saltos de alegría en 1985. En aquel momento en la Copa de la UEFA. Ahora en la 'Champions'. El conjunto madridista había sido goleado en la ida de octavos de final por el Borussia Mönchengladbach (5-1), y al ritmo de Juanito, en una semana que con José Antonio Camacho se había encargado de alimentar la creencia en la remontada, goleó 4-0 en el Santiago Bernabéu con dobletes de Jorge Valdano y Carlos Santillana. A un minuto del final, cuando Juan Gómez 'Juanito' vio su dorsal en la banda para ser sustituido, dio rienda suelta a todos sus sentimientos con la euforia del momento. Se retiró dando saltos de alegría, lanzando el puño al aire en repetidas ocasiones, poniendo en pie al Bernabéu por su pasión y su entrega.

"Estoy muy feliz por irme así. No hay mejor manera"

Toni Kroos emuló esa imagen icónica para el madridismo y se va por todo lo alto, con seis Champions, lo que le iguala a Paco Gento; y convertido en una leyenda viviente del Real Madrid y del fútbol mundial.

"Irme así siempre fue mi idea. He disfrutado mucho la última semana, ha sido un ambiente espectacular. He intentado concentrarme en la final porque queríamos ganar el partido. Lo hemos preparado toda la semana pero la primera parte la verdad que no ha salido bien pero este equipo siempre sigue y hay que meter goles para ganarnos. Al final estoy muy feliz por irme así. No hay mejor manera", reconocía Kroos tras el partido.

"Lo que he vivido estos diez años es inolvidable. Lo voy a echar de menos. Al final he tomado esta decisión porque tengo ganas de vivir otra vida pero momentos como estos con mis compañeros y los partidos los voy a echar de menos seguro. Me voy muy feliz", explicó el alemán.

"El factor decisivo ha sido que no nos han marcado en la primera parte. Después entramos al partido y marcamos el gol. Nos hemos metido al 100% y hemos sido el mejor equipo, pero nos ha costado mucho llegar hasta ahí", concluía Kroos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com