Bruce Mwape, entrenador de Zambia acusado por abusos sexuales: "No me voy a retirar sin ningún motivo"

Zambia es el rival de España en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Y llega al choque de este miércoles salpicado por auténticos escándalos. Una jugadora de la selección africana ha denunciado de forma anónima a un medio británico supuestos abusos sexuales del entrenador a sus compañeras. Según esta jugadora, el entrenador de Zambia -Bruce Mwape- chantajea a las futbolistas diciéndolas que si no se acuestan con él no las va a sacar a jugar.

Mwape lo niega rotundamente en rueda de prensa, al ser preguntado por los supuestos abusos sexuales: "¿De qué ambiente te refieres? ¿De qué estás hablando? Porque no me puedo apartar sin motivo, es algo que estás leyendo en los medios, en la prensa, pero la verdad saldrá a relucir. No hay que basarse en rumores solamente", asegura el técnico de Zambia

Esta rueda de prensa estuvo marcada por el momento en el que la FIFA realizó una intervención contundente pidiendo a los periodistas allí presentes que "las preguntas sean solo sobre fútbol". Finalmente, tras la insistencia de las preguntas fuera de lo deportivo, la organización decidió dar por finalizada la rueda de prensa, dejando a varios compañeros y a una servidora sin turno.

Además, se le hizo preguntas similares a Barbra Banda, capitana de Zambia y presente también en rueda de prensa. Sin embargo, no pasó apenas tiempo cuando el jefe de prensa de Zambia intervino: "No se van a responder esas preguntas". No obstante, a la jugadora le dio tiempo a echar balones fuera asegurando que varias jugadoras dejaron el equipo por supuestas lesiones, cuando todo parece indicar que se debía a esta polémica.

Comunicado de la FAZ

Anteriormente, la Asociación de Fútbol de Zambia (FAZ) remitió a la FIFA una investigación por las denuncias de abuso sexual en el conjunto nacional. "Preferimos que un organismo independiente como la FIFA, que tiene la capacidad para hacerlo, pueda manejar las consultas. Definitivamente vamos a tomar sanciones; tenemos suficientes reglas y regulaciones dentro del fútbol con las que podemos lidiar", aseguraba en el comunicado.