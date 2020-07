Brooklyn, hijo mayor de David Beckham, anuncia su boda con Nicola Peltz tras diez meses de relación

Se casa el hijo mayor de los Beckham. Brooklyn, de 21 años, ha anunciado su enlace con Nicola Peltz mediante una bonita publicación a través de las redes sociales.

La propia pareja ha sido la encargada de confirmar los rumores sobre su boda después de diez meses de relación. A pesar de no llevar ni un año juntos, el hijo de David y Victoria Beckham y su pareja, que siempre han mostrado una gran complicidad, han decidido dar este gran paso.

"Hace dos semanas le pregunté a mi alma gemela si quería casarse conmigo y me dijo que sí. Soy el hombre más afortunado del planeta", así lo anunció el hijo del exfutbolista, del Real Madrid, que prometió a su futura esposa ser "el mejor marido y el mejor padre algún día".

Un bonito mensaje que Nicole Peltz no dudó en contestar en redes sociales: "Me has hecho la chica más afortunada del mundo. Te quiero muchísimo bebé", publicó la actriz y modelo estadounidense.

David y Victoria Beckham fueron noticia recientemente tras invertir nada más y nada menos que 27 millones de euros en crear su propio club de eSports, con el que participarán en FIFA, Rocket League y Fortnite.