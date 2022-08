El Betis golea, pero sigue sin poder inscribir

Hasta ahora, todas las miradas por la posibilidad o no de inscribir a jugadores se habían centrado en el Barça. Los azulgrana han recurrido a la activación de 'palancas' para inscribir a sus jugadores en LaLiga. Sin embargo, hay otro equipo en problemas: el Betis.

Los verdiblancos están teniendo una serie de problemas para inscribir a sus futbolistas, de tal forma que sin este trámite no pueden disputar un solo minuto en la competición. La complicada situación ha provocado la salida de Marc Bartra a Turquía para liberar espacio salarial y, por el mismo motivo, parece complicada la vuelta de Héctor Bellerín.

Los jugadores no inscritos en LaLiga por parte del Betis son los recientes fichajes, Willian José y Luiz Henrique, pero tampoco los renovados como Claudio Bravo, Joaquín, Guardado o Camarasa. Tampoco lo está Luiz Felipe.

Debut con goleada

Pese a tener complicaciones económicas, eso no se ha trasladado al terreno de juego. Los verdiblancos ganaron gracias al gol de Borja Iglesias y al doblete de Juanmi Jiménez ante un Elche que disputó casi todo el partido con 10 jugadores por la lesión de John Chetauya.

"No queremos defraudar, estamos obligados a mejorar lo del año pasado pero tenemos clara la realidad económica, aunque la inscripción de los futbolistas es un tema que no me corresponde a mí, es un tema de club", explicó sobre la situación que vive el equipo Manuel Pellegrini tras el partido.

El próximo encuentro del conjunto sevillano será en Mallorca el próximo sábado con la duda de si ya el técnico chileno podrá contar con la plantilla completa a su disposición.