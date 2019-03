Benítez: "El resultado demuestra lo que es nuestro equipo: pegada y gol"

Seguimos sin encajar un gol gracias al trabajo de todos y alguna intervención de Keylor

El entrenador del Real Madrid, Rafael Benítez, destacó la "pegada" con la que cuenta su equipo y que resultó determinante en la victoria ante el Levante (3-0) en el estadio Santiago Bernabeu.

"Somos un equipo con pegada. Si se analiza todo había siete canteranos en el banquillo. El 3-0 refleja lo que es nuestro equipo. Un equipo con pegada y gol.Además seguimos sin encajar un gol gracias al trabajo de todos y alguna intervención de Keylor", apuntó el técnico tras el encuentro.

Rafa Benítez recordó los aspectos positivos del encuentro ante el Levante y destacó la dificultad de mantener un alto ritmo de juego después del parón por los partidos de selecciones nacionales.

"El hecho de haber ganado 3-0 con fases muy buenas para mi es positivo. El mismo nivel no se puede mantener con la vuelta de jugadores de sus selecciones y siete bajas. La entrada de Lucas Vázquez y Jese nos ha dado velocidad y desequilibrio y el debut de Marcos Llorente. Son muchos aspectos positivos", reconoció Benítez.

No obstante, reconoció Rafa Benítez que "aún hay cosas por mejorar".

"Somos un equipo que marca muchos goles y le hacen poco. Estamos en la buena línea. Hay detalles ofensivos y defensivos que hay que mejorar pero no voy a dar pista a los rivales. Para ganar partidos y títulos me interesa que el equipo siga llegando a la portería contraria y que el rival crea menos ocasiones", comentó el entrenador del Real Madrid, que elogió la aportación de Jesé.

"Jese se ha acercado mucho a lo que todos esperamos de él. El nivel de exigencia es alto y tiene que trabajar como hoy, con desequilibrio e intensidad y continuamente. Ha visto cuál es el camino y eso es positivo para mí y para todos", apuntó Benítez, que asumió el buen momento de su portero, el costarricense Keylor Navas.

"Estos partidos son los que se abren si haces gol y que si te marcan se complican porque se cierra el rival. Al margen de Keylor, que lo está haciendo muy bien, el equipo tiene mentalidad también defensiva. Llevamos solo dos goles encajados", recordó el técnico.

Sobre la posición del alemán Toni Kroos, a veces más retrasado y otras más cerca del área, Benítez destacó que se trataba de una cuestión más táctica que física.

"Kroos no tiene un problema de cansancio. Sino de ritmo de intensidad y velocidad que no es lo suyo. Cuando juega atrás nos da salida de balón y cuando es más arriba tiene más libertad. Eso es lo que quiero. Se ha puesto para manejar. Interpreta bien esas cosas. No es un problema físico sino táctico para dar más equilibrio al equipo", dijo.

Y sobre el brasileño Casemiro, titular ante el Levante, comentó que "está en un buen momento. Nos da equilibrio, disputa y juego aéreo y eso nos viene muy bien".

La sustitución del galés Gareth Bale en el descanso se debió al cúmulo de desgaste tras los partidos con su selección y descartó cualquier lesión.

"El partido estaba ya con 2-0 y la semana que tuvo fue intensa. Buscamos velocidad. Por eso el cambio".

No aclaró el entrenador del Real Madrid la evolución de los lesionados y las posibles altas para el choque ante el Paris Saint Germain, de la Liga de Campeones, el próximo miércoles.

"Hay tiempo para los lesionados y la cuestión es si queremos arriesgar con alguno. Claramente no es fácil. Alguno sí puede llegar pero es complicado decir quién está más cerca", dijo.

Finalmente, Rafael Benítez tuvo palabras para Ignacio Zoco, fallecido el 28 de septiembre pasado y por el que se guardó un minuto de silencio antes del comienzo del partido. "Conocí a Zoco y todos los recuerdos que tengo son muy buenos y es justo reconocerle y darle ese homenaje", concluyó.