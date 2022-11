Benítez: "Me da igual cómo metan los goles, la cuestión es que los metan"

Sobre las cosas positivas, Benítez declaró que si se miran "los cinco primeros minutos ahí esta todo, por la agresividad, intensidad y pegada que tuvo el equipo". "Lo negativo son los dos o tres despistes que hubo y el penalti que cometimos, aunque gana de manera abrumadora lo positivo. Cuando los jugadores lo hacen tan bien, no necesito decir mucho. Es la época de redes sociales y ellos tienen que estar metidos en su trabajo", comentó. Sobre el estilo de juego del Real Madrid, Benítez destacó que las características que ha buscado son "el equilibrio en la fase defensiva y una cierta libertad en ataque".

"El equipo llega, tiene pegada y defiende relativamente bien. Hay que seguir en esa línea", comentó Benítez, que restó importancia al dolor que el croata Luka Modric sufrió en un tobillo tras un golpe en la primera mitad. "Preocupación no hubo ninguna porque era una molestia y no se quejaba, aunque luego era doloroso en el vestuario", apuntó. De los cinco goles marcados por su equipo, Benítez dijo no tener preferencia por ninguno debido a su faceta como entrenador y la importancia de cada uno para ganar.

"Tengo un defecto, soy entrenador y me da igual como los metan. Si los hacen espectaculares y los recalcáis con frecuencia, mejor, pero yo estoy encantado de la vida marcando goles y que sea quién sea", manifestó. Uno de los jugadores más destacados durante el partido fue el colombiano James Rodríguez, que marcó dos goles y dio una asistencia en su vuelta a la titularidad.

"James llegó mucho más tarde que el resto por la Copa América y tiene que ir cogiendo ritmo. La calidad nadie la discute. Cuando pensamos que nos puede dar juega y si no lo hace otro compañero. El debate de si juega uno u otro no me preocupa. Quiero que jueguen once, lo hagan bien y gane el equipo", subrayó. El que no vio puerta frente al Betis fue el delantero portugués Cristiano Ronaldo, que lleva dos partidos siendo el "futbolista que más tira a puerta". "Eso es positivo y significa que el equipo va a meter muchos goles", concluyó.