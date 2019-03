Benítez: "Creo que la denuncia sobre las presiones al linier no es seria"

A todos nos gustó el equipo por muchos aspectos

Rafa Benítez ha comparecido en rueda de prensa tras el partido ante el PSG: "Independientemente del partido, creo que mi trayectoria hay una serie de récords en goles y títulos conseguidos. No me puedo preocupar mucho, el equipo lo hizo bien y dio buena imagen. Construir a partir de buenas sensaciones es lo más positivo. Los madridistas, más que preocuparse de lo que se dice, estarán muy contentos de lo que se vio en el campo".

No responde a Laurent Blanc: "Ya son muchos años en fútbol y por desgracia lo de las ruedas de prensa parece que tiene mayor incidencia que los partidos. Yo sabía lo que había que hacer y los jugadores lo hicieron. Trabajar con esa claridad de ideas es la mayor alegría".

Sobre los lesionados: "Vamos a ver cómo evolucionan, tenemos tres o cuatro jugadores al límite. Benzema trabajó un poco y va a llegar justo. Kovacic, Sergio... son decisiones que dependen del riesgo que queramos asumir y de la necesidad del equipo. Modric está bien; entrenó, jugó... somos más optimistas en ese caso".

Sus mejores deseos para Johan Cruyff tras su diagnóstico de cáncer de pulmón: "Hablamos de una persona importantísima en el mundo del fútbol como jugador y entrenador. Al margen de colores, hablamos de un mito. Hay que desearle siempre lo mejor y que el desenlace sea lo más positivo posible. El deporte tiene que unir y le mando mis mejores deseos desde aquí".

Un equipo solidario en París: "A todos nos gustó el equipo por muchos aspectos. Teniendo otros jugadores hay aspectos que tienes que ajustar, pero estaríamos hablando de un equipo con una llegada mucha más clara. Aquí hablamos de un equipo solidario, comprometido, echándose una mano todos ellos. Cuando se recuperen los lesionados, lo bueno es que ya les hemos marcado el camino. Con la calidad de este equipo, lo bueno es que podemos ganar a cualquier rival".

Benítez habla de la mejoría de Kroos: "No jugó inicialmente más adelantado. Por eso, insisto en que el dibujo no tiene nada que ver con lo que luego sucede en el campo. La posición era junto a Casemiro, pero él iba a apretar y por eso estaba más alto. Kroos no estaba mal y ahora bien, no se cambia el estado de forma en una semana. Demostró que el equipo está y que algunos jugadores están ahí, tienen calidad y destacan".

En cuanto al partido ante el Celta: "Sabemos que será un partido ante un equipo que juega mucha intensidad y ha hecho buenos partidos. Darán el máximo contra el Real Madrid. El hecho de jugador después de dos días y medio es un pequeño hándicap. Pero tenemos calidad suficiente para afrontar el partido y traernos los tres puntos".

¿Juega mejor el Celta o el Madrid?: "Hay que valorar algo que se os olvida: los equipos tienen que trabajar durante nueve meses y hay equipos que juegan con más o menos partidos. Depende de dónde estés manejas mejor la presión. Están haciendo una grandísima temporada y nosotros seguimos con nuestros objetivos: cada partido es un reto y queremos hacerlo bien".

"Tenemos muchos análisis; he recibido el informe UEFA sobre lesiones. Si analizáis eso veréis que el Madrid está bastante bien. Tenemos que compararnos con los equipos que juegan dos partidos a la semana y están en la parte alta de la tabla. El 57% de nuestras lesiones se han producido con las selecciones. Estoy satisfecho con el trabajo del departamento médico", reflexiona el técnico madrileño.

Benítez también ha hablado de la denuncia sobre las presiones al linier del Clásico: "Me parece que no es serio. Hablamos de alguien que denuncia pero no da el nombre. En estas situaciones la Liga, el comité de árbitros... tienen que ir a fondo y buscar todas las pruebas y si no es serio, entonces esas personas tienen que pagar con ello. Estamos continuamente inventando noticias y los medios los repiten una y otra vez. Si tiene fundamente, adelante; si no, esas personas tienen que pagar por el daño que hacen a la competición".

Opina sobre la figura de Casemiro en mediocampo: "El año pasado estaba en Italia y veía partidos del Madrid. He visto la trayectoria y los comentarios; siempre se hablaba de que había un centrocampista de las características de Casemiro. Equilibra el equipo, recupera balonces, ayuda a los centrales... El equipo mejora y eso es indiscutible. Tenemos jugadores de mucha calidad en fase ofensiva; el equilibrio que te da Casemiro ayuda a sostener el ataque".

Benítez no se quiere poner nota todavía: "No me pondría nota, aquí hay que calificar a un equipo, a unos futbolistas. Esto es una cuestión de tiempo, estamos al principio de una temporada, con jugadores que aún se tienen que ir adaptando. Tenemos números positivos, estamos en el camino adecuado; al final, haremos el balance".