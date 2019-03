Bartomeu: "En 2016 no queremos dejar de competir"

El presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha asegurado hoy que con vistas al año 2016 los jugadores del primer equipo de fútbol "no quieren parar" de "competir y seguir gustando" a los socios.

En la tradicional comida de navidad con los medios de comunicación que siguen la actualidad del club azulgrana, el máximo mandatario del Barça se ha mostrado optimista de cara a repetir los éxitos conseguidos en 2015, cuando el conjunto entrenado por Luis Enrique conquistó cinco títulos.

Que siga la fiesta

"Esto no se acaba. En 2016, los jugadores no quieren parar, no quieren dejar de seguir gustando a los socios del Barça y no quieren dejar de competir. Y así es muy difícil que esto se rompa", ha afirmado Bartomeu antes de hacer un brindis con los asistentes a la comida.

Acompañado por los trofeos de Liga de Campeones, la Copa del Rey, la Liga, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes, conquistado el pasado domingo, Bartomeu ha calificado de "históricos" los resultados conseguidos en el último año y ha sacado pecho por ser "el club del mundo que tiene más títulos internacionales".

2015, "el año de confirmación"

"Hace un año os dije que el 2015 sería un año de cambio, un año transcendente y decíamos que teníamos confianza con Luis Enrique y con los jugadores. Ahora acabamos el año. No nos equivocamos, el 2015 un es el año de confirmación que las cosas se hacen bien", ha subrayado. Con vistas a 2016, el presidente azulgrana ha puntualizado que será un año de "alegría y esfuerzo" y ha prometido que la junta directiva será "exigente".

Un futuro que, según Bartomeu, pasa por "ser el club referente en el mundo" en el año 2021, algo que pasará por cumplir el plan estratégico del club de cara al próximo lustro. "Las cosas tienen que perdurar en la parte social, económica y patrimonial", ha zanjado.