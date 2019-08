El Barcelona acaba de rechazar la propuesta del PSG para vender a su jugador Neymar, por entenderla "inviable" la entidad azulgrana.

Según apunta la emisora 'Catalunya Ràdio', citando fuentes del club catalán, el Barcelona "ha rechazado formalmente la última propuesta del PSG" que consistía en un pago de 130 millones de euros y una cesión de Dembélé, además de dos traspasos, los de Rakitic y Todibo.

Según ha podido confirmar EFE también de una fuente del Barça, efectivamente el club rechaza la propuesta del PSG y no realizará más ofertas, a la espera de si el club parisino rebaja sus pretensiones "porque lo que no hará el Barça es quitar valor a sus futbolistas", ha señalado la fuente.

"Nosotros nunca hemos ido detrás de Neymar. Es el PSG el que ha puesto a su jugador en el mercado porque parece que quiere marcharse, y a nosotros nos ha interesado. El PSG tiene unas pretensiones muy altas y nosotros no las aceptamos, sobre todo porque quita valor a futbolistas que creemos que tienen un precio alto. Ahora mismo, estamos hablando de un traspaso por 215 millones y no lo aceptamos", añadió la fuente barcelonista consultada.

Según el Barça, el club catalán "nunca ha ofrecido a ningún jugador" ya que "es el PSG el que pone los nombres que quiere", pero entiende el Barcelona que la entidad parisina "les quita valor, y nosotros no lo podemos aceptar".

"Nosotros no vamos a desvalorar a ningún jugador nuestro porque los que pide el PSG tiene un valor importante", ha concluido la fuente del club azulgrana.

Valverde, con "muchas ganas" de que se cierre el mercado

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha señalado, en la víspera del partido liguero contra el CA Osasuna en El Sadar, que tiene "muchas ganas" de que se cierre el mercado de fichajes y pueda "descansar" de los rumores constantes, y es que cree que es "incómodo" trabajar sin saber con qué plantilla contará definitivamente, a nivel de entradas y de salidas.

"Tengo muchas ganas de que llegue ese día (cierre del mercado) y descansemos por fin, sepamos cómo está esto porque se está haciendo largo. De Neymar no tengo nada que decir, es jugador de otro equipo y respetamos a los rivales, veremos qué es lo que ocurre. Cuando termine, terminará de una vez", aportó.

Valverde, escueto una vez más sobre la posibilidad de que regrese Neymar al club, tampoco quiso hablar de las posibles salidas, como moneda de cambio, de Ousmane Dembélé o Ivan Rakitic. "Dembélé de momento está lesionado y tenemos que esperar a que se recupere y luego ya veremos. No voy a comentar nada de Dembélé", asestó.

"Ivan es un gran jugador que ha jugado grandes partidos aquí y anda hace pensar que no vaya a estar muchos años más aquí. Es verdad que el otro día no jugó, un partido que no jugó porque había jugado contra el Athletic, de la misma manera que Busquets no jugó el día anterior. No pasa nada, la temporada es muy larga y hay sitio para todos", comentó sobre Rakitic, dejando claro que cuenta con el croata. Todas estas situaciones, no se escondió, le incomodan.

"Estamos hablando de situaciones que se pueden dar cuando el mercado está abierto. A veces demandamos que el mercado se cierre cuando empiece la competición. Tenemos que estar por encima de elucubraciones o chismes que salen en un sitio u otro, pero al final pueda llegar a afectar o no. Es incómodo, sí, pero tenemos que estar por encima", se sinceró.