Barcelona - Osasuna: Horario y dónde ver el partido de la jornada 33 de LaLiga Santander

El Barça de Xavi Hernández está más que cerca de nunca del alirón de Liga. El equipo catalán pasó por encima del Betis este sábado en el Camp Nou (4-0) y volvió a ponerse con 11 puntos de ventaja sobre el Real Madrid, que también venció 4-2 al Almería.

11 puntos al Madrid con 18 por jugarse

Ahora mismo quedan por delante 5 jornadas y 18 puntos por jugarse por lo que el título de Liga tiene nombres y apellidos desde hace varias semanas: el FC Barcelona se proclamará campeón de Liga, el asunto es saber cuándo. Por ejemplo, si el Barça gana los dos siguientes encuentros y el Madrid pierde uno y empata otro ya no habrá que hacer más cuentas. Eso sí, los azulgrana tendrán que esperar como mínimo al 14 de mayo, día en el que irónicamente visitarán al Espanyol en Cornellá. Allí, en un derbi siempre muy caliente, unos pueden celebrar el título mientras los otros se juegan el descenso.

Los de Xavi están plenamente concentrados en la competición doméstica y además no tienen otra distracción ya que están eliminados de la Copa del Rey y de cualquier competición europea desde febrero (cayeron ante el Manchester United en Europa League tras no pasar de la fase de grupos de la Champions League por 2º año seguido).

El Barça no estado fino pero el Madrid tampoco ha recortado

Pese a todo, esta es la segunda victoria culé en los últimos cinco partidos de Liga, ganaron al Betis este fin de semana y al Atlético la pasada pero hace unos días cayeron en Vallecas y hace semanas enlazaron dos empates seguidos ante Girona y Getafe. Sin embargo, el Madrid tampoco ha estado fino en la recta final de Liga, ha perdido 2 de los últimos 5 y en ningún momento ha podido recortar la distancia a los culés.

Un Osasuna que rotará mucho justo antes de la final de Copa

El Barça, de esta forma, recibirá al Osasuna en el Camp Nou y es más que posible que veamos muchas rotaciones en el equipo de Arrasate ya que cuatro días después disputarán el partido más importante en la historia del club: la final de la Copa del Rey ante el Real Madrid en La Cartuja de Sevilla. Habrá muchas rotaciones y el Barça, que no tiene otra competición, sacará el once más competitivo posible. Además, el Osasuna desde 2009 solo ha ganado dos veces en el Camp Nou en partidos de Liga.

Barça - Osasuna: Horario y dónde ver el partido

El partido de la jornada 33 de LaLiga Santander entre Barcelona y Osasuna se jugará el martes 2 de mayo en el Camp Nou a las 19:30 horas y podrás seguirlo en directo en la web de Antena 3 Deportes con el minuto a minuto, la crónica y las posteriores declaraciones.