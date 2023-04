El Madrid baila samba ante el Almería y Benzema supera a Hugo Sánchez en Liga tras otro hat-trick

Tras la debacle de Girona llega la calma a Chamartín. El Real Madrid se ha gustado en el Santiago Bernabéu tras golear al Almería 4-1 en un encuentro con muchas bajas por parte del conjunto andaluz que aprovechó Benzema para firmar un hat-trick y superar así a Hugo Sánchez (236 a 234) en la Liga. Solo Zarra, Cristiano y Messi han marcado más tantos que el galo en la historia de la Liga Española. También brilló Rodrygo, asistencia mágica y golazo.

Ancelotti dejó a Valverde y Carvajal en el banquillo pero el Almería, infinitamente más justo en plantilla que los blancos, sí que se presentó en el Bernabéu con demasiados suplentes. Rubi priorizó el partido ante el Elche de este martes, encuentro capital para que los andaluces puedan dar un paso adelante hacia el objetivo de la salvación.

Vinicius rompió el partido en el minuto 5

Pronto encarrilaron el duelo los locales y es que para Vinicius Jr no hay días libres ni partidos trámite. El atacante brasileño salió enchufado al encuentro y solo tardó 5 minutos en desequilibrar la balanza. Encaró a Mendes por la izquierda y se fue con una facilidad tremenda para brindarle el primero a Benzema, que solo tuvo que empujarla para firmar su 15º diana en Liga.

Se gustó y mucho el Real Madrid de Ancelotti en los primeros 20 minutos, los blancos bailaron samba gracias a la primera asistencia de Vinicius y a la obra de arte de Rodrygo Goes 12 minutos después. El ex del Santos no había estado fino últimamente en la Liga pero dejó una acción maravillosa que dejó con la boca abierta al Bernabéu.

Rodrygo por fin brilla en Liga

Aplaudió la parroquia merengue y no era para menos. El jugador de 22 años protagonizó una maniobra mágica: se fue a línea de fondo y cuando el defensor se acercó a meterle cuerpo para que no le desbordara se vio sorprendido por un toque de tacón de espaldas que dejó a contrapié al almeriense y le regaló el segundo a Karim Benzema.

Hat-trick de Karim: supera a Hugo Sánchez en Liga

El francés volvió a ver puerta antes del descanso transformando un penalti que provocó Lucas Vázquez. Otro hat-trick y mordisco en la lucha por el pichichi con Lewandowski (17 a 18). Solo Messi, Cristiano y Zarra han marcado más tantos que Benzema (236). Lázaro recortó distancias en el 46.

Rodrygo redondeó 50 minutos de gran fútbol con un golazo nada más arrancar la segunda parte, en Liga no estaba acertado pero hoy dejó su sello en una asistencia mágica y un trallazo a la escuadra con la derecha. El Madrid siguió creando peligro pero no volvió a perforar la portería de Fernando. Hasta en tres ocasiones se estrelló con el larguero, dos de Asensio y uno de Benzema.

Vinicius: asistencia, amarilla, sanción y golpe en la rodilla

Pudieron caer 7-8 pero no terminó contento Ancelotti con la labor defensiva de su equipo al encajar otros dos tantos en casa. A 8 del Barça. Vinicius y Camavinga vieron amarilla y no estarán en Anoeta. La próxima vez que les veamos será en la final de la Copa del Rey en la Cartuja.