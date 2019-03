Un atlético en Múnich descubre que se ha dejado la entrada en España y sus amigos se la hacen llegar en avión

Uno de los cerca de 3.000 aficionados atléticos desplazados a Múnich descubrió en la capital bávara que se había dejado en casa la entrada para presenciar el encuentro de semifinales de la Champions League entre el Atlético de Madrid y el Bayern de Munich a pocas horas de empezar el encuentro. Tras compartir su disgusto con sus amigos por WhatsApp, éstos reaccionaron contrarreloj para hacérsela llegar antes del encuentro.

Entre los amigos se pusieron de acuerdo para acudir de urgencia a su casa a por la entrada y dirigirse al aeropuerto en busca de alguien que también fuese a viajar a Munich. Una vez en Barajas han buscado entre los pasajeros a algún aficionado del Atleti que fuese a asistir al partido para que se la hiciese llegar. Finalmente han encontrado a un joven con la camiseta del equipo que se ha ofrecido a llevársela.

El seguidor sin entrada se llama Alberto Elarre y reside en el madrileño barrio de El Pilar, aunque es miembro de la peña atlética 'Doblete 96' de Jerez, cuyo presidente Chema Montero de Espinosa ha relatado los hechos. "Esta mañana nos lo ha puesto en el chat en el que estamos unos 30 seguidores que nos conocemos de un foro de Internet del Atleti y uno de ellos se ha ofrecido a ir a su casa", narra.

Al llegar allí han tenido que recurrir al portero de la finca "que es de confianza y tras solicitar autorización" al afectado en Múnich ha entrado en la casa a por la entrada. Luego este amigo se ha dirigido corriendo al aeropuerto mientras el resto de integrantes del chat rojiblanco se movilizaban en busca de los vuelos que saliesen hacia Múnich con margen suficiente antes del fútbol a las 21.45 horas.

Se ha dado cuenta a las 12:00

"Incluso hemos contactado con una persona que trabaja en AENA para ver si podía hacer algo, pero por motivos de seguridad nos han dicho que no ha sido posible", añade Chema Montero.

El amigo que ha ido hasta a su casa es José Luis Brasero, 'Chele', quien aporta más datos sobre lo sucedido: "Se ha dado cuenta a las 12 del mediodía y nos lo ha puesto en el chat, que está allí con su madre que es quien se ha dejado las entradas encima de la mesilla. Imagínate la situación, nos ha dicho que estaban allí sin entradas, su madre llorando... gracias a Dios que en su edificio hay portero. Efectivamente estaban encima de la mesilla".

'Chele' no oculta su malestar con el Club: "Les hemos llamado para contarles lo que pasaba y no han movido ni un dedo, que no había nada que hacer, nos han dicho". Mientras tanto uno de los amigos volcados en la causa ha encontrado un vuelo de Air Europa que salía a las 15.00 horas de Madrid. "Me he ido corriendo al mostrador de la compañía en busca de alguien con la camiseta del Atleti, pero nada. Ya, medio desesperado, me he encontrado fuera con un chaval que estaba fumando con la camiseta, le contado lo que pasaba y ha dicho que él se la llevaba. Él es el héroe", relata.

Han quedado a las 18:30 en el estadio

Antes de volar se han puesto en contacto este "héroe" espontáneo con el joven sin entrada que han quedado para darse la entrada a las 18.30 en los alrededores del estadio. "En hora y media lo hemos solucionado", presume 'Chele' entre risas. Así resumía el episodio la peña Doblete 96 en su página de Facebook: "¿Te imaginas conseguir entradas para Múnich, conseguir alojamiento y vuelo, y conseguir los días libres del trabajo? ¿Te imaginas que una vez que llegas a Múnich te das cuenta que te has dejado las entradas en casa? ¿Te imaginas compartiendo la pena con hermanos atléticos de tu grupo de WhatsApp?"

"Te imaginas que estos hermanos se empiezan a mover y mientras uno va a tu casa a recogerlas, otro busca los vuelos que salen a Múnich, otro busca entre sus contactos de AENA, otro las lleva al aeropuerto.... Y otro, que no conoces de nada te las lleva desinteresadamente? Pues esta historia es real y acaba de pasar. Pero siendo entre atléticos sorprende menos, ¿verdad? Ser del Atleti es ser diferente a todo. No lo pueden entender".