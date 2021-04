El Atlético de Madrid pierde en San Mamés ante el Athletic y se complica la Liga

El Atlético de Madrid no ha podido con la presión que le ha metido el Barcelona tras ganar al Villarreal y ha caído en San Mamés ante el Athletic por 2-1. Los de Simeone siguen complicándose en la Liga Santander y si el Barcelona gana el partido atrasado se pondría líder de la competición aventajando en 1 puntos a los rojiblancos y en 3 al Real Madrid.

La Liga Santander se pone cada día más emocionante, acaba de terminar la jornada 32 y hay hasta 4 equipos que están luchando por ganar la competición doméstica: Atlético, 73 puntos, Real Madrid, 71, Barcelona, 71 y Sevilla 70.

Los rojiblancos se han dejado 3 puntos muy importantes en el partido de hoy, aunque prácticamente en ningún momento han tenido la oportunidad de ganar el encuentro. El gol tempranero de Berenguer puso a los vascos por delante y a partir de ahí el Atlético se puso manos a la obra para empatar lo antes posible.

No había una Liga tan igualada al final desde 1984

Fue en el minuto 77 cuando Savic anotó el gol que empataba el partido, en ese momento los de Simeone sumaban 1 punto que aunque no era positivo, suponía un resultado que habría impedido que los culés se pongan por delante si ganan el partido retrasado. No obstante, no fue así y Íñigo Martínez acabó con las esperanzas del Atlético en el 86.

El Athletic gana un partido de Liga después de mes y medio sin ganar, la última vez que venció en Liga fue en casa ante el Granada el 7 de marzo.

Quedan 5 jornadas (6 para el Barcelona) para que termine la Liga Santander y está más interesante que nunca, a estas alturas la última vez que hubo 4 equipos con tan poca diferencia entre ellos para ganar el título fue en 1984, según ha informado la cuenta de Twitter de 'Misterchip Alexis'. Esta jornada ha sido emocionante y con resultados muy diferentes entre los 4: Barcelona y Sevilla han ganado, el Madrid ha empatado y el Atlético ha perdido. Continuará la siguiente semana...