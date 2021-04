Un Real Madrid sin ideas se deja dos puntos ante el Betis y pierde comba en la Liga

El Real Madrid está empezando a morir en la orilla de la Liga Santander. Lso blancos han empatado en el Alfredo Di Stéfano ante el Betis y ya se han dejado 4 de los últimos 9 puntos en juego de la competición doméstica.

Seguramente esta temporada se le esté haciendo muy larga a la mayoría de equipos que han jugado varias competiciones, y obviamente el Real Madrid es uno de ellos. Los de Zidane han ido pasando rondas en la Champions y con las inumerables bajas están llegando justísimos a la recta final de la Liga.

Zidane ha vuelto a cambiar la formación del equipo, además de haber metido a nuevos jugadores en el once titular y el equipo no ha terminado de funcionar bien. Se pueden contar con los dedos de una mano las ocasiones claras entre ambos equipos durante todo el partido.

El Betis se ha plantado muy bien en el césped del Di Stéfano y pese a no meter miedo al Madrid excepto en alguna jugada, ha sido un muro impenetrable en defensa que los jugadores del Real Madrid no han podido derribar. Los andaluces no han perdido en las últimas 4 visitas al campo del Real Madrid.

Los blancos se han dejado 4 de los últimos 9 puntos en Liga y empieza a ser muy díficil que puedan ganar la Liga ante un Barcelona que está en estado de gracia y un Atlético que pese a todo sigue siendo líder de la Liga.