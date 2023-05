El Atlético no da crédito con el VAR: así fue el polémico gol del Elche

El Atlético de Madrid ya se ha quedado matemáticamente sin opciones de seguir 'luchando' la Liga 2022-2023. Los rojiblancos se vieron sorprendidos por un Elche valiente, serio y muy bien organizado en defensa que terminó llevándose los 3 puntos en casa para sumar una victoria de mucho prestigio. Los de Simeone dicen adiós a la Liga y vuelven al tercer puesto de la competición. El Madrid, que ganó ayer al Getafe, recupera la segunda posición.

Error garrafal del VAR en el gol de Fidel

Los madrileños no estuvieron finos y el Elche firmó algo que solo había conseguido en 3 de los 34 partidos: dejar su portería a cero. No obstante, el Atleti se quejó del tanto del equipo valenciano, y con razón.

El gol de Fidel en el minuto 41 adelantó a los ilicitanos y fue suficiente para que los de Beccacece se llevaran los 3 puntos en el Martínez Valero. En directo nadie se percató pero en las imágenes posteriores se pudo apreciar perfectamente como Lautaro, el jugador que ejecutó el saque de banda previo al gol, adelantó tanto su pierna izquierda que esta sobrepasó la línea lateral de forma ilegal.

Lautaro sacando de banda en la jugada previa al gol del Elche | Redes sociales

El colegiado Alejandro Muñiz Ruiz no se percató de lo sucedido, algo incluso entendible en el pleno directo, sin embargo, el VAR tendría que haberlo revisado anulando así el gol, que nunca debió subir al marcador. Los locales se fueron al descanso con ventaja y una excelente actuación defensiva en la segunda parte les permitió sumar los 3 puntos.

A efectos de clasificación estos 3 puntos no le sirven de nada a los ilicitanos, que afrontaron el partido ya descendidos matemáticamente, eso sí, no todos los días se gana al Atlético de Madrid. Un pequeño premio para afrontar con más motivación los últimos partidos en Primera. Las consecuencias sí que las sufrió el conjunto colchonero, que tenía que ganar para mantener la segunda posición de la Liga. Resultado muy negativo para los colchoneros, que llevan meses centrados al 100% en Liga y que tras 11 días de descanso no pudieron hacerle ni un solo gol al equipo más goleado de la competición.

La victoria por la mínima del Real Madrid ante el Getafe el sábado noche vuelve a colocar a los blancos en el segundo puesto.

Si el Barça gana al Espanyol será campeón

Los pupilos de Ancelotti son los únicos que todavía pueden evitar que el Barça gane la Liga aunque los culés dependen totalmente de ellos mismos, si hoy ganan al Espanyol en Cornellá (21h) serán los nuevos campeones de la Liga Española 2022-2023. La que sería la 27º de su historia.