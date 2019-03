Arteta deja el Arsenal para formar parte del cuerpo técnico del City la próxima temporada

Mikel Arteta ha anunciado a través de su cuenta de Twitter que pone punto y final a su carrera como futbolista profesional al igual que confirmó que pasará a formar parte del cuerpo técnico del Manchester City junto a Pep Guardiola.

El que fue centrocampista del Arsenal hasta esta temporada se mostró muy agradecido al que fue su club durante estos últimos cinco años. "Ha sido un honor y un privilegio ser capitán de un club tan grande. Me gustaría dar las gracias al entrenador, a la junta directiva, a todos mis compañeros de equipo y, por supuesto, a la afición por el apoyo incondicional que he recibido. Recordaré siempre mi etapa en el Emirates, y me llevo recuerdos que guardaré para siempre: ganar dos FA Cups y dos Community Shield consecutivas fue algo increíble", comentó Arteta, que también tuvo palabras de agradecimiento para las aficiones de los Rangers de Glasgow, Everton, PSG, Real Sociedad y Barcelona, clubes de los que también formó parte.

Arteta reconoció que está deseando enfrentarse al desafío que le espera en Manchester y espera que su experiencia en la Premier League como futbolista ayude al City a tener éxito: "La oportunidad de unirme a Pep Guardiola y su equipo es increíble. Siempre he estado interesado en algo más que jugar y he tenido pasión por ayudar al equipo a crecer más allá de mi propio rol como jugador. Entrenar es algo que siempre me había interesado, y en los últimos años he trabajado muy duro fuera del terreno de juego y dentro de él para mejorar mis habilidades y poder conseguir un puesto de entrenador una vez me retirase".