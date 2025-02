Ancelotti y la oferta de Arabia Saudí a Vinícius: "¿Estoy cansado? Sí. ¿Me preocupa? No"

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, compareció en la previa del duelo liguero ante Osasuna y fue preguntado en varias ocasiones por la situación de Vinícius y la supuesta oferta de la Liga de Arabia Saudí al brasileño.

"¿Estoy cansado? Sí. ¿Me preocupa? No. ¿Lo veo feliz? Sí. Y nosotros lo estamos con él. Es un tema del que se habla fuera, no aquí. Tampoco lo hace él. Vinicius está con muchas ganas de hacer las cosas bien, como en Mánchester y seguirá, porque empieza a tener una forma física buena, tras las lesiones. Lo veo muy motivado. Ante el City tenía mucha presión y marcó la diferencia", explicó Ancelotti.

El técnico italiano aseguró que no le costa que haya malestar en el club con Vinícius por este tema y esquivó la pregunta de si el brasileño debe jugar siempre en el Real Madrid.

"Es una pregunta... yo sólo puedo comentar lo que veo, un jugador feliz y con ganas de hacer historia en este club", zanjó el de Reggiolo.

Carlo Ancelotti aclaró que no hay un problema a la hora de motivar a sus jugadores para disputar algunos partidos, después del cambio positivo de su equipo en el Etihad Stadium ante el Manchester City.

"No, no. Simplemente todos hemos entendido la importancia del sacrificio. Y lo hemos demostrado en un partido importante. Necesitamos continuidad, eso es lo que toca ahora", explicó el entrenador italiano.

Carlo Ancelotti aseguró que Jude Bellingham, pese a su juventud reúne la "personalidad y el carácter" para "ser uno de los líderes de este club".

Ancelotti descarta ir a la sede del CTA: "No me gustan este tipo de eventos, el club tiene buenos oyentes"

El técnico del Real Madrid aseguró que él no ira el lunes a la sede del CTA para escuchar los audios del VAR con el colegiado del partido en Cornellá, pero explicó que el club "tiene buenos oyentes".

"¡No, no! A mí no me gustan este tipo de eventos. Al fin veremos qué pasa. El club tiene buenos oyentes", apuntó Ancelotti.

¿Asencio está para ser indiscutible?

"Indiscutibles no hay aquí. Pero está demostrando una personalidad, un carácter ante rivales exigentes y fuertes... lo está haciendo muy bien y, desde luego, competirá con el resto para ser titular".

¿Rúdiger y Alaba? ¿Cómo están?

"Están mejorando y seguirán trabajo individual hasta el lunes y el martes estarán disponibles frente al City, incluido Lucas Vázquez".

¿Siente que Arabia es una amenaza real para Europa?

"No debería sorprender la situación de Arabia. Afrontan el Mundial de 2034 y están en un momento competitivo, aunque menos que Europa, a día de hoy. Pero en un futuro, veremos. ¿Irme yo? Por qué no. Si quiero seguir en el fútbol, por qué no. La cuestión es si quiero seguir tras el Real Madrid".

¿Seguirá Valverde en el lateral derecho?

"Valverde seguirá hasta que vuelva Lucas. Aporta mucho y ante el City me gustó. A él le gusta esta posición, de hecho. Mañana seguiremos con él".

