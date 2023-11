Alan Shearer, leyenda del Newcastle, estalla tras el penalti ante el PSG: "Qué montón de mierda"

Inglaterra se acostó anoche en pie de guerra tras el penalti que le pitaron al PSG en su partido ante el Newcastle en el Parque de los Príncipes. Los de Luis Enrique estaban con pie y medio fuera de Europa hasta que el colegiado Szymon Marciniak señaló, VAR mediante, una pena máxima por una mano de Livramento en el 96. Kylian Mbappé no falló desde los once metros y el equipo parisino depende ahora de sí mismo en la última jornada para meterse en los octavos de final.

El penalti pitado por el colegiado polaco, el árbitro que dirigió la final del último Mundial, ha provocado una indignación total en Inglaterra, donde no entienden como pudo apreciar penalti. Y es que el balón le golpea al jugador del Newcastle en el cuerpo y luego en la mano, pero el brazo de Livramento está en una posición natural. La UEFA ha informado este miércoles que releva al árbitro Tomasz Kwiatkowski, el que estaba en la sala VOR en el Parque de los Príncipes, del partido de hoy entre la Real Sociedad y el Salzburgo, lo que evidencia que se estima que fue un error considerar esa mano como penalti.

Alan Shearer, leyenda del Newcastle, estalló anoche y no dudó en calificar lo ocurrido ante el PSG como "un montón de mierda".

"Hazme un maldito favor, hombre. Qué montón de mierda... Una magnífica actuación de todos los jugadores no debería verse arruinada por una decisión desagradable", apuntaba Shearer en su cuenta de la red social 'X'.

Owen: "Nunca en un millón de años eso es penalti"

Michael Owen se unió a Shearer a la hora de criticar la decisión arbitral tomada en el minuto 96 en el Parque de los Príncipes y que le puede costar la clasificación al Newcastle.

"Nunca en un millón de años eso es penalti. Estamos más lejos que nunca de aplicar coherencia a la regla de las manos en el fútbol", señalaba el Balón de Oro en 2001.

El exfutbolista Jermaine Jenas se preguntaba qué tenía que haber hecho el jugador del Newcastle en la jugada. "¿Qué debe hacer Livramento con sus brazos? ¿Envolverlos alrededor de su espalda? Estoy furioso", indicaba el exjugador del Tottenham.

Gary Lineker, presentador del popular programa 'Match of the Day', calificaba de "ridículo" el penalti señalado a favor del PSG. "¿Cómo diablos es eso un penalti para el PSG? Es ridículo", apuntaba Lineker.

Por último, el comentarista Ally McCoist se mostró muy crítico con la decisión arbitral de Szymon Marciniak: "Eso nunca es un penalti. Si en la competición de clubes más importante del planeta se lanzan penaltis por eso... ¡Es una vergüenza! Al Newcastle le han robado".

Eddie Howe: "Tengo que controlarme, no puedo decir todo lo que pienso"

El entrenador del Newcastle, Eddie Howe, también analizó la jugada aunque se mostró más diplomático.

"Creo que es una decisión errónea, viene corriendo y le da en la mano. Ha sido una decisión muy grave por el poco tiempo que quedó. Pero tengo que controlarme, no puedo decir todo lo que pienso, es también es mi trabajo. Pero estoy frustrado por los jugadores, hemos estado muy cerca. No puedo pedir más a mis jugadores, lo han dado todo, ha sido un gran partido de equipo e individual y es una pena que no lo puedan celebrar. Me quedo con lo positivo. Cuando pasó el sorteo, se dijo que era el grupo de la muerte, por eso estamos frustrados, hemos tenido la clasificación en la mano", indicó Eddie Howe en la cadena TNT.

El entrenador del París Saint-Germain, Luis Enrique Martínez, subrayó que su equipo fue superior y no quiso entrar a analizar si era o no penalti.

"Esto es fútbol, no es baloncesto. Somos uno de los equipos que más goles marca de Europa, no hay ninguna duda. Un día no quiere entrar el balón y esto es lo que pasa. Es como el guion de una película de terror, pero espero pasar como primero de grupo. No me dedico a mirar el VAR, mi trabajo es entrenar a mi equipo. Pregúntame sobre cualquier cosa de mi equipo y yo te contesto", aseguró el entrenador asturiano.