Agreden a Leopoldo Luque al grito de "asesino" a su llegada al juicio por la muerte de Maradona en San Isidro

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona está en un momento crítico, con el proceso en riesgo de ser anulado después de que este martes haya sido apartada la magistrada jueza Julieta Makintach, acusada de parcialidad y de permitir grabar un documental del juicio sin el consentimiento de las partes. El juicio, que comenzó el pasado 11 de marzo, ha celebrado ya 19 audiencias, con más de 40 testigos, incluidas las hijas del exfutbolista, Dalma, Gianinna y Jana Maradona. Ahora, está por ver cómo afecta al proceso este último episodio.

La jornada de este martes, cuando se reanudada el juicio tras siete días de pausa para valorar las acusaciones contra la magistrada Julieta Makintach, ha sido muy tensa y Leopoldo Luque, neurocirujano y principal acusado en el proceso por la muerte de Diego Armando Maradona, ha sido agredido a su llegada a los tribunales de San Isidro, a las afueras de Buenos Aires. El que fuera médico del astro argentino ingresó en las instalaciones siendo empujado por fanáticos de Maradona, siendo golpeado por una bandera argentina en la cabeza.

America TV entrevistó a una mujer que supuestamente fue agredida por Leopoldo Luque a su entrada en los tribunales de San Isidro. "Levantó el brazo y me pegó una piña en la cabeza", aseguró la mujer, quien reconoció que le gritó que era "un asesino y que su condena es social, que no va a poder caminar por la calle".

"Me empujaron, casi caigo sobre él, se dio la vuelta, levantó el brazo y me pegó una piña en la cabeza. Yo soy 'maradoniana' y vengo a arropar a la familia", explicó la mujer que asegura haber sido agredida por el que fuera médico de Maradona.

¿Continuará o se suspenderá el juicio por la muerte de Maradona?

La continuidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, acaecida el 20 de noviembre de 2020, está en aire después de que se haya decidido apartar a la jueza Julieta Makintach. La magistrada, tras conocer que era apartada del proceso, continuó defendiendo que no había hecho "nada irregular".

"Lamento que no me crean. Yo no conocía este material. Nunca vi este guión. No es mío, no me pertenece. Nunca vi ese material en mi vida", señaló Makintach, al tiempo que acusó a las partes de no confiar en ella "por una razón macabramente armada".

"Ante el pedido de todas las partes no tengo más que hacer lugar a la recusación planteada. Espero que el juicio pueda seguir sin mi", ha apuntado la magistrada.

Siete personas (Agustina Cosachov, Leopoldo Luque, Forlini, Carlos Díaz, Pedro Di Spagna, Mariano Perroni y Ricardo Almirón) están acusados de un delito de homicidio simple con dolo eventual, un delito que contempla penas máximas de cárcel de 25 años.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com