El cardiólogo que trató a Maradona afirma que su médico se negó a realizarle un estudio clave: "Yo quería, pero Luque no quiso"

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continúa en el Tribunal Oral N.º 3 de San Isidro, en las afueras de Buenos Aires, y otro de los testigos ha señalado de forma directa a Leopoldo Luque, uno de los siete imputados por un posible delito de homicidio simple con dolo eventual y médico del astro argentino. En concreto, Oscar Franco, cardiólogo que trató a Maradona, aseguró ante los jueces que Luque se negó a que se le realizara al exfutbolista un estudio de perfusión miocárdica "para ver cómo estaba el corazón". Esa prueba, según sostuvo Franco, podría haber sido clave para conocer cómo estaba el corazón del 'Pelusa' y "podría haber evidenciado un riesgo potencial".

"Yo quería hacer un estudio de perfusión miocárdica para ver cómo estaba el corazón, pero Luque no quiso", declaró Franco, médico cardiólogo del sanatorio Ipensa que trató a Maradona en septiembre de 2020.

El estudio en cuestión, indicado en pacientes hipertensos severos, con arritmia o signos de insuficiencia cardíaca, es de utilidad para detectar enfermedades coronarias y, según Franco, "podría haber evidenciado un riesgo potencial".

Cuando Maradona acudió a Ipensa en septiembre de 2020 por problemas en las rodillas, Luque ordenó que se le realizara una endoscopía, procedimiento para el cual se necesitan estudios cardiológicos de rutina. Si bien estos estudios no revelaron ninguna patología, Franco, al tanto de los antecedentes cardiológicos de Maradona, sugirió un estudio de mayor profundidad que, no obstante, "no era invasivo".

"Luque respondió por Whatsapp que él no estimaba hacerlo..."

"Le ofrecieron un estudio para descartar una enfermedad coronaria. Se hace en pacientes con riesgo potencia como hipertensión severos, o una arritmia y signos de insuficiencia cardíaca. Arrojan resultados importantes para evaluar diagnóstico y riesgo" explicó Oscar Alfredo Franco.

"Pero Luque respondió por Whatsapp que él no estimaba hacerlo porque Maradona no toleraba estar mucho tiempo en una institución con médicos", desveló Oscar Franco, quien añadió que, a pesar de las afirmaciones de Luque, él se encontró con "un paciente receptivo".

Finalmente, a Maradona se le sometió a tres estudios cardiológicos: electrocardiograma, ecocardiograma y doppler carotideo.

"Estos estudios no son concluyentes para establecer si tenia o no problemas cardiacos. No mostraron signos de patología", señal´ço el cardíologo.

En una audiencia anterior del juicio, un médico perito que participó de la autopsia de Diego Maradona, aseguró que el corazón del astro presentaba una "miocardiopatía dilatada", "pesaba más del doble de lo normal" y que, al momento de su muerte, el 25 de noviembre de 2020, presentaba signos de una agonía que podría haberse extendido por hasta 12 horas.

Al margen de Leopoldo Luque, en el juicio están imputados la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la doctora y coordinadora de la empresa Swiss Medical, Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.

En este proceso, los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tommaso y Julieta Makintach deberán determinar si siete de los ocho acusados son culpables del delito de homicidio simple con dolo eventual, que tiene una pena máxima de 25 años de prisión.

