El bisnieto del dictador Benito Mussolini jugará en la Serie A italiana

La nueva temporada del fútbol italiano traerá un hecho inédito: por primera vez un descendiente directo de Benito Mussolini formará parte de la Serie A.

Romano Benito Floriani Mussolini, bisnieto del dictador italian, jugará en el Cremonese tras ser cedido por la Lazio.

El bisnieto de 'Il Duce', que llega cedido con opción de compra, despuntó la pasada temporada en la Serie B jugando para el Juve Stabia.

"Nacido en Roma el 27 de enero de 2003, el extremo desarrolló su carrera futbolística en la capital, comenzando en la cantera de la Roma antes de fichar por la Lazio. Tras una larga trayectoria en la cantera biancocelesti, donde también ganó la Supercopa Primavera 2, disputó su primer año como profesional con el Pescara en la Serie C en la temporada 2023-24, disputando 32 partidos entre liga, copa y playoffs. La temporada pasada, fichó por la Juve Stabia, contribuyendo al éxito del equipo de Campania con 37 partidos (incluida la semifinal de playoffs a doble partido contra el Cremonese), 1 gol y 3 asistencias", informó el equipo 'Grigiorosso'.

"El mundo ha cambiado"

Romano Benito Floriani Mussolini, que tiene 22 años, explicó en 'Gazzetta dello Sport' que quiere que lo llamen Romano Mussolini, no Romano Floriani.

"Mi bisabuelo Benito fue una figura muy importante para Italia, pero estamos en el 2024 y el mundo ha cambiado. Sinceramente, estas cosas vinculadas a mi apellido no me interesan. Siempre habrá algún prejuicio, pero mi trabajo no tiene nada que ver con eso y no me afecta" explicó.

Árbol genealógico

El nuevo futbolista del Cremonese, que en más de una ocasión ha confesado que no tiene interés en la política, es el tercer hijo de Mauro Floriani y la expolítica Alessandra Mussolini (junto a la que participó en el programa de televisión 'Ballando con le Stelle', la versión italiana de 'Bailando con las estrellas').

El padre de su madre fue el pianista Romano Mussolini y su bisabuelo fue el dictador fascista italiano Benito Mussolini, que fue ejecutado el 28 de abril de 1945 junto a su amante Clara Petacci.

Juega por la derecha

Jugando casi siempre en la derecha, ya sea como lateral o carrilero, sus buenas actuaciones en la Juve Stabia de la Serie B le han servido para dar el salto a la élite del calcio.

En la Campania llegó su primer gol como profesional, no exento de polémica por la celebración de la grada local brazo en alto y gritando el nombre de Mussolini.

Valor propagandístico

Lo cierto es que el nombre Mussolini está marcado por el pasado dictatorial de Italia y la huella del fascismo, un capítulo en el que el fútbol tuvo también un lugar central.

El bisabuelo de Romano nunca fue un apasionado del deporte, pero sí reconoció el valor propagandístico de los triunfos deportivos para el régimen.

Buena prueba de ello fue la organización del Mundial de 1934 en Italia, torneo envuelto en la polémica, donde el objetivo era vencer a cualquier precio.

Solo cuatro años después, la selección repitió el campeonato en Francia tras recibir un telegrama con la consigna 'Vencer o morir', dirigido a los futbolistas italianos.

