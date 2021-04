Los 6 clubes ingleses se retiran de la Superliga europea capitaneada por Florentino Pérez

Dos días después de su creación la Superliga europea amenaza con saltar por los aires después de que los 6 clubes ingleses que habían confirmado su participación hayan cambiado de opinión. La aventura de Florentino Pérez se resquebraja a las primeras de cambio.

El Manchester City fue el primero en anunciar su adiós a la Superliga e inmediatamente después se unió a su decisión el Tottenham, el Manchester United, el Arsenal, el Liverpool y el Chelsea, aunque este último no lo haya hecho oficial por el momento. Las protestas de los aficionados y las amenazas de la UEFA han surgido efecto y uno a uno los 6 clubes han abandonado el proyecto.

El Manchester a través de un breve comunicado informaba de que "el Manchester City Football Club puede confirmar que ha promulgado formalmente los procedimientos para retirarse del grupo que desarrolla planes para una Superliga europea". Pep Guardiola, entrenador del City, mostró desde el principio reticencias en el nuevo formato ya que cuestionó si la Superliga sigue siendo deporte porque dejaría de existir "la relación entre el esfuerzo y la recompensa".

El Liverpool también expresó que su participación en la Superliga "ha sido cancelada".

Un poco más extenso, el Arsenal reconoció en su comunicado que su decisión de abandonar la competición se debe a la respuesta contraria de sus aficionados. "Nunca fue nuestra intención causar tanta angustia, sin embargo, cuando llegó la invitación para unirnos a la Superliga, sabiendo que no había garantías, no queríamos quedarnos atrás para asegurarnos proteger al Arsenal y su futuro (...) No necesitábamos que nos lo recordaran, pero la respuesta de los seguidores en los últimos días nos ha dado tiempo para una mayor profunda reflexión", indica el club 'gunner'.