El anuncio de la nueva Superliga europea fundada por 12 clubes sigue generando polémica en el planeta fútbol y cada vez son más las personas autorizadas que reaccionan públicamente. Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Tottenham, Inter de Milán, Milan, Juventus, Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid son los clubes inmersos en la Superliga.

La Superliga ha recibido críticas incluso por parte de miembros de equipos fundadores. Uno de los últimos ha sido Pep Guardiola. El técnico del Manchester City, asegura que no es justo para algunos equipos.

"No es deporte cuando no hay relación entre esfuerzo y éxito, no es deporte. No es deporte si no importa si pierdes. He dicho muchas veces que quiero la mejor competición posible. No es justo si los equipos luchan en lo más alto y no pueden clasificarse ", dice Guardiola.

La Premier League ha emitido un contundente comunicado en el que muestra su postura contraria a la Superliga europea. Además, medios ingleses apuntan que hay dos clubes de la Premier que podrían estar planteándose dar un paso atrás y no formar parte de la competición. En Alemania, el Bayern Múnich ya ha comunicado su decisión de no formar parte de la Superliga.

¿Estás de acuerdo con la creación de la Superliga?

¿Estás a favor o en contra de la creación de la nueva Superliga europea? ¡Vota ya en la encuesta de antena 3 Deportes!