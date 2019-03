Deyverson rescata un punto en el último minuto para el Levante

El Eibar se quedó con la miel en los labios tras un partido en el que al menos se mantiene como invicto a domicilio, mientras que el Levante todavía no conoce la victoria en el campeonato, pero encontró premio a su mejoría tras el 1-2.

Fue un partido bien planteado por el equipo eibarrés, que no sufrió más que en jugadas aisladas y en el que marcó pronto e hizo un gol clave nada más iniciarse el segundo periodo. La desventaja de 0-2 no hizo rendirse al Levante, que mejoró con el paso de una defensa de cinco a una línea de cuatro y cuando parecía que las fuerzas no le iban a llegar se produjo el tanto del empate definitivo.

El Eibar entró mucho mejor en el partido que el Levante. En los diez primeros minutos consiguió cuatro córners y a los 11 abrió el marcador en un cabezazo de Borja. Los minutos siguientes fueron de desconcierto total por parte local, ya que sus jugadores perdían balones constantemente ante un Eibar que se mostraba muy sólido en todas las líneas y jugaba con toda comodidad.

Esa fue la línea argumental de la primera media hora del encuentro, circunstancia que no fue aprovechada por el equipo vasco para buscar con claridad el segundo tanto. El conjunto de José Luis Mendilibar se centró, con éxito, en controlar el partido y en impedir las aproximaciones levantinistas a la meta de Riesgo.

El partido mantuvo esa dinámica hasta el minuto 35, cuando el Levante se animó tras una acción aislada en la que Verza envió el balón al poste. Sin embargo, cuatro minutos después, en el 39, el técnico local Lucas Alcaraz se vio obligado a realizar dos cambios a la vez por lesión de Verza y Juanfran, dos de sus hombres más destacados.

Unos cambios acertados

Entraron Rubén y Camarasa y, además, el Levante abandonó la defensa de cinco para jugar atrás con cuatro hombres en línea, aunque antes del descanso no hubo tiempo para comprobar si la variación daba resultado. La segunda parte comenzó con un contragolpe espectacular conducido por Inui que Borja remató al fondo de la red local, lo que puso el partido muy de cara al equipo eibarrés, justo cuando el Levante se veía obligado a llevar la iniciativa para nivelar el marcador.

Muy poco después el partido volvió a estar donde antes, ya que una penetración individual de Morales puso el 1-2 en el marcador e hizo albergar al equipo valenciano esperanzas de conseguir la igualada. A partir del gol de Morales se vivieron los momentos más intensos del encuentro, con el Levante volcado sobre la meta del Eibar, que ya no se sentía tan suelto como en el primer periodo.

La insistencia local perdió fuerza a medida que pasaban los minutos y aunque el encuentro se niveló, el Eibar empezó a pensar más en mantener el resultado que en ampliarlo y prueba de ello fue la sustitución de Inui por un defensor como Ekiza.

En el último suspiro

El Levante ya no mostraba el ímpetu posterior al gol de Morales y aunque se jugaba en el campo del Eibar, no conseguía crear peligro ante la meta de Riesgo, al tiempo que volvía a estar impreciso en sus pases.

En los instantes finales no hubo ninguna clara opción de gol para el equipo valenciano, mientras que el Eibar supo imponer al partido el ritmo que más le interesaba, pero no contó con la última jugada en la que el Levante se libró de una derrota que habría sido demasiado injusta.