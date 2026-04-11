Exito del 'WOW FC' en Valencia: más de 14.000 entradas vendidas

Es el mayor evento de artes marciales mixtas a nivel nacional. En este caso, se está celebrando en el Roig Arena, uno de los pabellones más modernos de Europa y puesto en el foco de todos. El campeón Enoc Solves será el gran protagonista de la noche. El valenciano no solo encabezará el evento, sino que lo hará en su ciudad y en un escenario de primer nivel, lo que añade una dimensión especial a su defensa del título.

Se han vendido más de 14.000 entradas, todo un récord de asistencia y un hito para este deporte. Entre los asistentes están Ilia Topuria o el presentador de El Hormiguero, Pablo Motos.

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