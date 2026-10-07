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España, subcampeona mundial de tirachinas solo por detrás de China, la gran potencia

La disciplina del tirachinas tiene su campeonato del mundo y este año se ha celebrado en Las Mesas, un pueblo de Cuenca.

España, subcampeona mundial de tirachinas solo por detrás de China, la gran potencia

España, subcampeona mundial de tirachinas solo por detrás de China, la gran potencia

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Vanessa Blasco
Vanessa Blasco
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España ha sido plata en el campeonato del mundo de tirachinas, sólo superada por China la gran potencia en esta modalidad. El campeonato mundial se ha celebrado en Las Mesas en Cuenca, un pueblo de dos mil quinientos habitantes.

"Los chinos son gente que no cometen fallos, son como una especie de robots", nos contaba Óscar Collado, gran representante español de tirachinas y campeón de Europa en una entrevista a Antena3 Deportes tras la competición.

Óscar es el actual campeón de Europa de tirachinas, tiene pocos rivales y una precisión excelente y al contrario de lo que podemos pensar, Óscar no es un tirador de toda la vida. "Me preguntan, oye y en esto del tirachinas llevarás desde pequeño, pues la verdad es que no. Yo no recuerdo de pequeño haber jugado, algún tirachinas he podido tener pero no pasarme horas jugando".

La precisión a la hora de lanzar es importante, pero más importante aún es controlar los nervios de la competición, son esos nervios los que pueden estropear un buen tiro. "Hay quienes son muy buenos tiradores, pero no controlan los nervios en el momento de tirar y eso les hace perder y no pueden demostrar lo buenos profesionales que son", esto nos decía Óscar cuando le preguntábamos por la técnica de un tirador de tirachinas.

Todos conocemos el clásico tirachinas de madera con una goma para lanzar, pero los tiempos han evolucionado y ahora esos objetos se han convertido en pequeñas máquinas de precisión " En los nuevos tirachinas están todas las evoluciones que ha habido en este deporte con el paso del tiempo. Ahora tiene elementos para corregir la puntería, unas correderas para poder enderezar la desviación del tiro", así nos explicaba Óscar Collado, campeón europeo de tirachinas las novedades de lo que podría ser una pequeña máquina de precisión.

Y Óscar tiene un gran competidor pisándole los talones, su hijo, Alejandro Collado de once años que ha quedado campeón del mundo en la categoría cantera en el mundial celebrado en Cuenca. Un orgullo para su padre que le da algunos consejos a su hijo. "Que me tome mi tiempo para apuntar y tirar las bolas y que no me ponga nunca nerviosos", son los consejos de padre a hijo que comparte con Antena3 Deportes el pequeño Alejandro Collado.

Las Mesas en Cuenca ha sido sede de este campeonato mundial de tirachinas de 2026 tomando el relevo a Shanghai sede en 2024. Hasta Cuenca han viajado participantes de todas las partes del mundo, cerca de cuatrocientos participantes llegados de lugares como Francia, Italia, Bélgica, Brasil, Alemania, Filipinas..un total de veintiún países."Meter un campeonato mundial en un pueblo de 2.500 habitantes ha sido una revolución", contaba orgulloso Óscar que ha sido el organizador del evento y además es vecino de Las Mesas en Cuenca.

Un campeonato mundial de tirachinas que ha demostrado que el tirachinas no es sólo un juego de niños.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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