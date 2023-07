España concede la nacionalidad a Sara Khadem, la ajedrecista iraní que compitió sin velo

Sara Khadem, ajedrecista iraní que se negó a jugar con velo el Mundial de Ajedrez Rápido en Kazajistán el pasado mes de diciembre, en defensa de los derechos de las mujeres, recibió la nacionalidad española por carta de naturaleza tras publicarse el anuncio en el BOE.

Sarasat Khademalsharieh, su nombre completo, tuvo que huir de Irán junto con su hijo y su marido, el director de cine Ardeshir Ahmadi al ordenar su detención el gobierno iraní. Sara eligió entonces España para seguir su carrera y jugó el pasado mes de mayo sus primeras partidas en Salamanca.

Khadem, jugadora iraní de ajedrez, se convirtió en noticia el pasado mes de noviembre al decidir competir sin el hiyab o velo islámico en los Mundiales de Ajedrez de Kazajistán. Un desafío al régimen de Teherán y que le obligó a refugiarse en España junto a su familia.

La Gran Maestra iraní del ajedrez fue recibida en España con los brazos abiertos e incluso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, jugó una partida con ella. Ahora, casi un mes después de su valiente decisión en los Mundiales de Ajedrez, Sara Khadem ha hablado con Antena 3 Deportes.

"Yo nunca llevaba el hiyab cuando viajaba a jugar los torneos, solo ante el tablero cubría mi pelo porque representaba a un país y esa era la regla", contó entonces Sara Khadem a Antena 3 Deportes.

Sin embargo, la ajedrecista se hartó en su último campeonato y tomó la decisión de competir sin el velo islámico, al igual que han hecho otras deportistas como la escaladora Elnaz Rekabi.

"En un punto no me sentí bien. Tras la cámara nunca lo llevaba y esa vez decidí parar de hacerlo frente a la cámara", explicó Sara Khadem. Desde aquel momento, la ajedrecista sabía que ya no podría volver a Irán. España fue el país elegido para vivir a partir de ese día.

Sara Khadem seguirá jugando al ajedrez, pero nunca más ocultará su pelo y, como nos contó, no volverá a representar a Irán. "El ajedrez es un deporte individual, en la mayoría de torneos me representaré a mí misma", afirmaba Sara Khadem. A partir de ahora lo podrá hacer con la nacionalidad española.