La esgrimista Stephanie Turner, descalificada de un torneo por negarse a combatir ante un rival transgénero

El gesto de la esgrimista Stephanie Turner en un torneo en Maryland, Estados Unidos, ha puesto a la esgrima en los informativos de medio mundo. Y es que la esgrimista estadounidense se negó a pelear contra su rival, Redmond Sullivan, quien biológicamente nació como hombre. Turner se arrodilló sobre la pista y se quitó la careta protectora, en un gesto que le costó su descalificación del torneo. Sus palabras al árbitro fueron muy claras: "Lo siento, no puedo hacer esto. Soy mujer y no voy a combatir contra este individuo".

"Mi oponente pensó que estaba herida y le dije que no. Que yo rechazaba combatir porque él era un hombre y yo una mujer", explicó Turner tras su descalificación del torneo.

"Los torneos de mujeres los quieren convertir en torneos abiertos donde puedan competir hombres y, al final, ellos pueden herirnos a mí y a otras chicas", argumenta Stephanie Turner.

"Lo siento, no puedo hacer esto. Soy una mujer, y él es un hombre"

La esgrimista vio la tarjeta negra y fue expulsada del torneo de Maryland por violar las reglas de la Federación de Esgrima de Estados Unidos, organismo que explicó que la sanción estaba en línea con las reglas establecidas por el organismo rector del deporte.

Turner, en declaraciones a Fox News, explicó que tomó la decisión de arrodillarse la noche anterior cuando se dio cuenta de contra quién competiría.

"Redmond tenía la impresión de que iba a empezar a practicar esgrima. Así que cuando me arrodillé, miré al árbitro y dije: 'Lo siento, no puedo hacer esto. Soy una mujer, y él es un hombre, y este es un torneo de mujeres. Y no voy a pelear con este individuo'", señaló Turner a Fox News.

El incidente cobró fuerza en las redes sociales el miércoles y la extenista y pionera de los derechos de los homosexuales, Martina Navratilova, quien dio su opinión sobre el incidente.

"¡Esto es lo que pasa cuando las atletas protestan! ¿Cualquiera aquí todavía piensa que esto es justo? Estoy echando humo... Y qué vergüenza para @USAFencing, qué vergüenza por hacer esto. ¡¿Cómo te atreves a echar por tierra a las mujeres con las mentiras de género?!", señaló Navratilova en su cuenta de X.

USA Fencing promulgó su actual política de atletas transgénero y no binarios en 2023, que, según informó, se basa en el principio de que todos deben tener la capacidad de participar en deportes y se basó en la investigación disponible en ese momento.

"Entendemos que la conversación sobre la equidad y la inclusión en relación con la participación transgénero en el deporte está evolucionando", señaló USA Fencing.

"USA Fencing siempre se equivocará en el lado de la inclusión, y estamos comprometidos a modificar la política a medida que surjan investigaciones más relevantes basadas en evidencia, o a medida que los cambios de política surtan efecto en el movimiento olímpico y paralímpico más amplio", indicó USA Fencing.

