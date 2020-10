Es José Manuel Gasca, el 'runner paleontólogo'. No para de correr salvo si el deber, el oficio le llama. Y le llamó en Loarre, Huesca. Allí descubrió, durante un entrenamiento, el mayor yacimiento europeo de huevos de dinosaurio.

A José Manuel le da tiempo a todo. A correr un ultratrail de montaña y a la vez ir observando el terreno por si encuentra algun fósil. Le ocurrió una mañana con su grupo de entrenamiento, en Huesca. En mitad de un camino muy transitado aparece algo increíble: "Aparecieron fósiles de huevos de dinosaurio. Eran fragmentos de cáscara muy grandes. Son huevos del tamaño de un avestruz pero más grandes", explica a Antena 3 Deportes José Manuel.

68 millones de años

Éstos tenían 68 millones de años. Es uno de los mayores yacimientos de España. Ya van por veinte huevos identificados, que corresponderían al período anterior a la extinción de los dinosaurios, el Cretácico: "Podemos considerarla un área de nidificación".

Jose Manuel no puede separar su profesión de su afición. Son los amigos los que, a veces, le piden que corra más y explique menos: "A veces me prestan atención y otras no". Una fama que se extiende a las carreras de ultratrail: "En alguna carrera me han llamado la atención por irme a las rocas". Pues los fósiles hallados en Loarre tienen su importancia.

La hazaña del ultrarunner Dmitry Mityaev, rodear el monte Elbrus: 117 kilómetros en 16 horas