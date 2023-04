El ejercicio, clave en las mujeres embarazadas

Las mamás que entrenan durante el embarazo cada vez son más. En un centro de Vigo han pasado de trabajar con seis mujeres en 2014 a superar las 150 anuales. La evidencia científica respalda estos ejercicios durante la gestación: controla el peso, el estado anímico de la mamá, pero también programa la salud del bebé. Son dos sesiones semanales, unos 150 minutos de deporte que a todos los perfiles, hayan entrenado antes o no, les sienta genial.

Son las 18:30 de un jueves más. Beatriz pone música a todo volumen y las ocho mamás empiezan a darlo todo. No están solas, les acompañan sus vientres con una nueva vida en su interior: “La ciencia nos respalda, el ejercicio es importante en el embarazo”, afirma Gemma González, la fisioterapeuta del centro Vigoentrena.

Fuerza y cardio 150 minutos a la semana

Es uno de los apoyos de estas mamás, que trabajan “fuerza y cardio 150 minutos a la semana”, esa es la recomendación. “No nos centramos en una metodología , se trata de mejorar su fisiología: trabajamos suelo pélvico, zona postural, y en un porcentaje alto de las sesiones hacemos fuerza y terminamos con cardio”, señala Beatriz Crespín, entrenadora especializada con embarazadas.

“Te vas a enfrentar a un deporte maravilloso que es gestar, parir y cuidar de un niño y es fundamental llegar bien preparada”. Así de segura responde Sara, de 22 semanas. Ella tiene claro que quiere llegar bien a su segundo parto, “si no estás bien en el posparto, lo notas mucho”. Eso es algo que destacan también ambas preparadoras físicas: “Su recuperación es infinitamente mejor”.

Para Teté Durán también es la segunda experiencia con deporte y embarazo, y no puede estar más encantada de haberlo probado: “con la niña que tenemos ahora ya es superactiva”, dice sonriendo, algo que destaca Gemma: “Mejora el flujo sanguíneo entre mamá y bebé, el niño tendrá menos problemas cardiovasculares”.

“Mete caña, esto no es tipo yoga, aquí sudamos”

Laura Gómez está de 35 semanas y pide un respiro antes de contestar ninguna pregunta: “Mete caña, esto no es tipo yoga, aquí sudamos”. Y Sara deja claro que “cuando estás embarazada no eres una inválida, no hay que dejarse llevar tras el posparto”.

El deporte en mujeres embarazadas está recomendado a partir de la semana 12, siempre y cuando lo autorice el ginecólogo. Desde ese momento, hasta cuando se quiera, porque “hay chicas que han roto aguas aquí”, indica Gemma. El deporte, de nuevo, fundamental en todas las vidas, en las que ya están, y en las que vendrán.