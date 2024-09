Caso Rafa Mir: Desde su detención por presunta agresión sexual hasta su puesta en libertad con cargos

Rafa Mir ha pasado a disposición judicial este miércoles 4 de septiembre. Tras testificar ante el juez en los Juzgados de Lliria por una presunta agresión sexual, su abogado, Jaime Campaner, ha anunciado que el jugador del Valencia CF quedará en libertad con cargos

El futbolista de 27 años llevaba dos días bajo custodia policial en los calabozos de la Comandancia de la ciudad desde que la Guardia Civil lo detuvo este lunes 2 de septiembre. La cronología de los hechos es la siguiente:

La noche del sábado en Valencia

El sábado 31 de agosto el Valencia empata en Mestalla ante el Villarreal (1-1). Horas después, el jugador blanquinegro sale junto a su amigo Pablo Jara, jugador del Alcantarilla de Tercera RFEF, y acuden a una famosa discoteca de la ciudad.

Allí conocen a las dos jóvenes dos mujeres, una de 21 y otra de 25 años. De madrugada, los cuatro acuden a la casa de Rafa Mir, ubicada en la urbanización de lujo 'Torre En Conill' (Bétera, Valencia). En

Presunta agresión en la piscina

Según las declaraciones a las que ha tenido acceso 'El español', en la piscina de la lujosa urbanización comienza la presunta agresión sexual del amigo de Rafa Mir a una de las jóvenes: "Tocándome los pechos en varias ocasiones (...) ante el acoso, violencia y su fuerza (...) decidií irme de la piscina.

Mi me amiga siguió". Después, los futbolistas echan a las dos mujeres: "Nos echó a la calle vestidas solo con unas bragas y una camiseta", afirma una de las víctimas.

La denuncia de las presuntas víctimas

Los gritos despiertan a los vecinos y llaman a la Local de Bétera (Valencia). Las jóvenes denuncian la presunta agresión sexual de Rafa Mir y Pablo Jara y son atendidas en el Hospital La Fe de Valencia.

El periodista Jorge García Badía ha explicado en 'Espejo Público' las palabras de la supuesta víctima en su denuncia: "Mientras estábamos en la piscina, un varón con el pelo largo (el amigo) ha comenzado a insultarme, me acosaba con la intención de mantener relaciones sexuales conmigo. En todo momento, le he dicho que me dejara en paz, que no quería nada con él. Este chico, que estaba cada vez más agresivo, me volvía a tocar y a tocar el culo, no sé exactamente cuántas veces lo hizo".

Además, ha asegurado que el amigo de Rafa Mir insistía continuamente: "Estuve quitándole en todo momento las manos de mis senos, haciendo varias veces la misma operación". Ella empezó a gritar y su amiga acudió en su ayuda para que ambas abandonaran la vivienda lo antes posible, momento en el que el amigo del futbolista reaccionó de forma violenta: "Le pedí, por favor, que me entregase mi ropa para poder irme a casa y me respondió propinándome un puñetazo en la cara y cerrando la puerta".

La detención de los futbolistas

La Guardia Civil detiene el martes a Borja Mir y pasa dos días en los calabozos de la Comandancia de Valencia, perdiéndose al entrenamiento del Valencia en la Ciudad Deportiva de Paterna. Un día después, su amigo también es detenido como posible autor de la agresión sexual.

El comunicado del Valencia

El equipo de Rafa Mir, el Valencia CF, se pronuncia horas después de la detención del futbolista en su cuenta de 'X': "En relación con las noticias de prensa aparecidas al respecto de la detención del jugador del Valencia CF, Rafa Mir, el Club es conocedor de dicha detención y, a falta de detalles sobre la misma, por el momento únicamente puede manifestar que colaborará en todo aquello que la justicia pudiera requerir".

Pasan a disposición judicial

Ambos han salido a las 10:15 horas del cuartel de la Benérmerita para llegar sobre las 13:40 horas a los Juzgados de Lliria. Antes, el abogado de Rafa Mir, Jaime Campaner, afirma que las relaciones que mantuvo el delantero fueron consentidas "sin duda", detallando que aún no ha podido hablar con el jugador desde que fue detenido y que desconoce "el expediente".

Rafa Mir, trasladado del cuartel al juzgado para testificar | EFE

Después de testificar ante el juez, Campaner anuncia que el futbolista del Valencia CF quedará en libertad con cargos después de que haya disposición judicial, al igual que su amigo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com