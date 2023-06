Courage Adams bate el récord del mundo del 'nose manual' con 400 metros: "He llevado mi cuerpo al límite"

Courage Adams es todo un referente en el BMX Street y ha vivido un mes de mayo para el recuerdo. Se colgó la plata en los X Games, revalidó el título en el FISE de Montpellier y, para poner la guinda, hace unos días batió el récord del mundo de nose manual: "Estoy encantado y también muy sorprendido, es una recompensa al trabajo duro".

"Es el truco más soñado por todos los riders"

En un deporte lleno de acrobacias con la BMX, el nose manual siempre ha sido su ojito derecho: "Es mi truco favorito. Consiste en hacer equilibrio sobre la rueda de delante". Hace años que lo practica hasta que hace unas semanas se propuso dedicarse exclusivamente a ello: ""Un día se me ocurrió ponerme a prueba a ver hasta dónde era capaz de llegar". Y llegó hasta el nuevo récord del mundo.

El rider, de origen nigeriano que se afincó en Pamplona con cinco años, registró la plusmarca mundial al recorrer 400 metros en 49 segundos solo con el impulso de su cuerpo. "Es el truco más soñado por todos los riders", admite Courage.

20 intentos al día durante una semana

Se dedicó plenamente durante una semana para superar la marca de 380 metros que ostentaba el letón David Dudelis: "Cada día hacía alrededor de 15 o 20 intentos. Con caídas y todo". El apartado físico le ha exigido como pocas veces en su vida profesional: "He llevado mi cuerpo al límite. Nunca había experimentado tanta tensión con fuerza y resistencia". En lo que se refiere al equilibrio en la BMX, se le puede considerar un experto porque lleva "15 años entrenándolo".

"Lo más difícil es la constancia y no abandonar"

Para Courage fue un proceso y al culminarlo sintió "mucha alegría" al batir el récord, como muestra en el vídeo que colgó en sus redes sociales. "Es muy bonito ver cómo evolucionas". No duda en afirmar cuál ha sido el aspecto más complicado: "Lo más difícil es la constancia, no abandonar después de mucho intentos y caídas". La perseverancia es una cualidad que tiene muy interiorizada. Y es que su vida sin la BMX no tendría sentido: "Para mí es paz interior".

Un pique sano en busca de los 500 metros

En la menta del rider español de Red Bull asoma un nuevo reto: "Medio kilómetro me suena genial". Los 500 metros del nose manual no solo son atractivos para Courage Adams, sino también a David Dudelis. "Vio mi vídeo y me dijo que le gustó mucho", desvela. El rider de Letonia dejó su actividad y el nuevo récord le ha despertado de nuevo las ganas: "Estaba medio retirado y ahora ha vuelto porque quiere volver a batir el récord". Tenemos duelo para rato: "El juego ya está encendido y a ver quién va a más".