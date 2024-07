Cómo mantenerse en forma en verano a pesar del calor, la recomendación de Rocío Martínez: "Se hace un poquito más llevadero"

Hay quien piensa que el verano está hecho para descansar. Sin embargo, a quienes les apasiona el deporte esta estación la aprovechan al máximo, ya que cualquier destino es bueno para hacer ejercicio. Una de estas personas es Rocío Martínez, presentadora de Antena 3 Deportes, quien no se olvida nunca de meter en la maleta "las zapatillas, la ropa, las gafas y el cinturón de correr".

La presentadora afirma que esta época "es un gran momento para empezar a hacer un poquito más de deporte de lo que hacemos habitualmente, donde nos come el día". El lugar no tiene que ser un problema, ya que cualquier zona es apta para seguir en forma. Además, no es obligatorio salir a correr ni macharse en un gimnasio, caminar —ya sea por la playa o la montaña— "también es hacer deporte".

Cuando Martínez se escapa a la costa, aprovecha para hacer rutas al lado del mar, porque "te va dando un poco la brisa y se hace un poquito más llevadero". Para ella, las rutas de Cantabria, Asturias y Menorca —en concreto el Camí de cavalls— son las que más le gustan.

Cómo hacer deporte sin que nos de un golpe de calor

El calor es uno de los problemas a los que se tienen que enfrentar quienes quieren hacer deporte en verano. Las altas temperaturas no suelen ayudar, por eso siempre se recomienda que se eviten las horas punta de mayor calor.

Para Martínez, el deporte siempre está presente. Con motivo de su trabajo, se acuesta muy tarde, lo que hace que no madrugue mucho, por eso "hay días en los que salgo a correr con mucho calor". En esos días donde el calor es tan alto, la hidratación es muy importante y eso, la presentadora, lo tiene muy claro: "Desde que tengo este horario, he descubierto dónde están las fuentes de mi barrio".

Algo que tienen en común el mes de enero y verano es que muchos aprovechan para volver a enfrentarse a sus propósitos. Respecto al verano, hay quienes los meses previos aseguran que van a practicar nuevos deportes como por ejemplo el surf, pero cuando llega septiembre y la vuelta a la rutina, no se han acercado ni a la tabla. "A medida que vamos cumpliendo años, a veces nos da un poquito de miedo incorporar nuevos deportes a nuestra vida, pero yo creo que empezar un deporte que esté vinculado al mar en manos de buenos profesionales, puede ser algo muy divertido a lo que dar una oportunidad, por qué no", dice Martínez.

Una oportunidad que este verano, con motivo de los Juegos Olímpicos, no podemos desaprovechar, ya que tendremos deporte para rato. Quien sabe si de ellos descubrimos el deporte que nos cambiará la vida.

Un verano exitoso y olímpico

Las continuas victorias deportivas españolas están dejando un verano exitoso para nuestro país. Un éxito que se espera se mantenga en los Juegos Olímpicos. La presentadora de Antena 3 Deportes asegura que "cuando hablas con la gente de deportes hay una esperanza", a parte de que volvamos muy cargados, "que superemos nuestro récord de medallas, que está en las 22 de Barcelona".

Datos interesantes de estos Juegos Olímpicos de París 2024

Uno de los datos interesantes de estos Juegos Olímpicos es su inicio. Por primera vez, la ceremonia de apertura, el día 26 de julio, se hará fuera de un estadio olímpico: "Va a ser en el Sena, además con 80 barcos donde van a ir las diferentes delegaciones".

Marcus Cooper y Támara Echegoyen fueron seleccionados como abanderados y serán quienes lleven la bandera de España. Además, estas olimpiadas "van a tener la segunda representación de deportistas más numerosa de toda su historia, solo superada por la de Barcelona". Incluso el dato de participantes deportistas españoles es interesante. "Por primera vez va a haber más mujeres deportistas españolas que hombres deportistas españoles. 382 el total de deportistas españoles. 192 mujeres por 190 hombres".

