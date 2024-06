Una clase con el mejor profesor de pádel: Alejandro Galán

En 2020, 2021 y 2022, durante tres años consecutivos Alejandro Galán Romo terminó la temporada como número uno del mundo del pádel junto a Juan Lebrón. La temporada pasada no fue la mejor ni de él, ni de la pareja que formaban ambos. Pero en esta temporada y tras el cambio de pareja, Alejandro Galán está en un estado de forma excepcional, disputándole de tú a tú todos los torneos a los actuales números Uno, Agustín Tapia y Arturo Coello.

"Si me toca jugar con él, yo encantado, somos los dos muy competitivos"

Recién aterrizado de su última final, la que disputó en Chile, no sólo nos atiende, si no que se mete en la pista para enseñarnos los golpes y trucos que pone en práctica a diario. Una sesión de técnica como principal objetivo que intentemos sacarla por 3 metros, algo que él realiza con una tremenda facilidad, sin apenas esfuerzo y que nosotros no conseguimos ni a la primera ni a la segunda oportunidad.

A parte de la clase, la cual agradecemos, hemos repasado toda la actualidad deportiva junto a él y la del pádel en particular. Su objetivo primordial para esta temporada es recuperar el número uno junto a Fede Chingotto y lo antepone incluso a ganar el Mundial de pádel con España que se disputará en Qatar, donde no le importaría volver a hacer pareja en pista con Juan Lebrón, después de que ambos separaran sus caminos en Marzo de este año. Revolucionando el mundo del pádel y conllevando un baile de parejas en el circuito masculino. "Si me toca jugar con él, yo encantado, somos los dos muy competitivos" dice Ale Galán para ponerse algo más serio en este tema.

Madridista confeso

Porque, madridista confeso, no duda en contarnos con una sonrisa en la boca, que esta final de la Champions, la de Wembley, es una de las que "ha disfrutado con menos vidilla" al estar disputando el Santiago de Chile Premier Pádel P1. "Apenas éramos cuatro jugadores los que quedábamos en el hotel para ver la final, aunque en mi casa de Madrid estaban mis amigos disfrutando de la final, con Mbappé además nos reforzamos mucho más". También ve más cerca cumplir uno de sus sueños: jugar un partido de pádel en el Bernabéu. "Con el nuevo Bernabéu y las posibilidades que tiene ese sueño está más cerca de poder cumplirse".

De hecho, no esconde su madridismo, tal es así, que salió a la pista antes de su partido contra Momo González y Álex Ruiz con la sudadera del Madrid, "No están tan mal (El Barcelona), han terminado segundos" bromea un Ale Galán, que se le ve muy feliz, dentro y fuera de la pista.

