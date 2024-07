Tadej Pogacar planta a Eslovenia en los Juegos Olímpicos de París 2024

El ciclista esloveno Tadej Pogacar, que el domingo ganó por tercera vez el Tour de Francia con seis victorias de etapa, ha renunciado a participar en los Juegos de París 2024 para descansar, según ha anunciado el comité olímpico esloveno.

"El seleccionador del equipo masculino de ciclismo ha revelado los nombres de los ciclistas que participarán en los Juegos Olímpicos de París de este año. Desgraciadamente, Tadej Pogacar no está entre ellos", comunica el comité esloveno.

Pogacar "ha cancelado su participación por estar demasiado cansado", abunda el organismo en su comunicado de prensa.

Gana el Tour por tercera vez

El ciclista esloveno del UAE Team Emirates ganó este mismo domingo la 21ª y última etapa del Tour de Francia, disputada entre Mónaco y Niza con una contrarreloj individual de 33,7 kilómetros.

El esloveno se proclamó así campeón de la ronda gala, evitando cualquier susto del danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) y del belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), segundo y tercero respectiamente en el podio definitivo.

Por primera vez en sus 111 ediciones, la 'Grande Boucle' masculina terminó lejos de los parisinos Campos Elíseos. La inminencia de los Juegos Olímpicos en la capital francesa había obligado a establecer esta última etapa en otro escenario.

"Si yo no estuviera compitiendo, creo que también podría decir que es la mejor era en la historia del ciclismo"

"En los últimos dos años hemos escuchado que esta es la mejor era del ciclismo, la mejor competencia de todos los tiempos. Y si yo no estuviera compitiendo, creo que también podría decir que es la mejor era en la historia del ciclismo, al menos para las clasificaciones generales", declaró Pogacar a la televisión oficial del Tour de Francia.

"Este tipo de competencia con Remco [Evenepoel], Jonas [Vingegaard], Primoz [Roglic] es simplemente increíble. Y los jóvenes, que cada vez vienen más. Entonces, sí, creo que todos podemos disfrutar de este momento del ciclismo. Es hermoso, en mi opinión", subrayó el corredor esloveno desde la línea de meta en Niza.

Pogacar analizó su triunfo así: "He tenido total confianza todos los días, incluso en el Giro recuerdo que tuve un mal día, pero no diré cuál. Y este año el Tour de Francia ha sido simplemente increíble, lo he disfrutado desde el primer día hasta hoy y he tenido un gran apoyo detrás de mí. No podía defraudar a nadie, así que estaba disfrutándolo".

Doblete Giro-Tour

Por último, reflexionó sobre haber logrado el doblete de Giro con Tour: "Es increíble, nunca habría pensado en esto. Tal vez algunas personas pensarían que el Giro era una red de seguridad si no triunfaba en el Tour de Francia. Y seguramente lo sería si no tuviera éxito en el Tour; si ganara solo el Giro, ese ya sería un año increíble", argumentó.

"Pero ganar el Tour de Francia es otro nivel, y ganar ambos juntos es otro nivel por encima de ese nivel. Así que estoy muy feliz y muy orgulloso de haberlo hecho", añadió Pogacar antes de la ceremonia de entrega de trofeos en Niza.

