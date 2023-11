Las polémicas declaraciones de Geraint Thomas en sus vacaciones: "Me he emborrachado 12 de..."

Geraint Thomas, ciclista británico de 37 años, no se ha cortado a la hora de repasar sus vacaciones antes de comenzar la temporada 2024 en Ineos Grenadiers. El ganador del Tour de Francia 2018 ha concedido una entrevista a 'The Times' en la que ha reconocido que ha bebido algo más de la cuenta, aunque también admite que tiene "buena condición para beber ahora".

"Me he emborrachado 12 de las 14 últimas noches"

"Creo que me he emborrachado 12 de las 14 últimas noches. Desde que he vuelto a Cardiff ha sido una locura. Te reúnes con tus amigos y es como '¿Nos ponemos al día?' Vale, vamos a cenar o a tomar algo al pub", empieza diciendo el que fuera uno de los mejores gregarios en la época dorada de Chris Froome.

"No me gusta beber durante la temporada pero..."

Thomas reconoce que durante este periodo de descanso se puede permitir beber más de la cuenta: "No me gusta beber durante la temporada, salvo alguna copa, pero cuando termina la temporada te dejas llevar. La tolerancia al alcohol es menor al principio, pero siento que tengo una buena condición para beber ahora. No sé si es una mentalidad británica o australiana la cultura de salir y emborracharte cuando eres joven. Es la forma de socializar, vas al pub, te encuentras con tus amigos, te tomas unas pintas y te vas a casa. Y es un efecto instantáneo que bebes, quieres comer y al día siguiente quieres algo salado o bacon o similar".

Pese a todo, el experimentado ciclista ha mostrado recientemente una publicación en su Instagram poniéndose a punto para la temporada 2024, parece que las noches de fiesta ya las ha dejado atrás...

Un amplio palmarés

Por otra parte, entre los grandes éxitos del rodador galés se encuentran, además del Tour de Francia 2018 y 3 etapas en la ronda francesa, los triunfos en París-Niza (2016), Tour de Romandía (2021), Critérium del Dauphiné (2018) y la Vuelta a Suiza (2022), además del Campeonato del Reino Unido en Ruta 2010 y del Campeonato del Reino Unido Contrarreloj en 2018. ¿Su reto en 2024? "El Giro es muy tentador", Gran Vuelta que cedió este año en la penúltima etapa ante Roglic, a 14 segundos quedó Thomas del esloveno.