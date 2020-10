Lukas Weilenmann sufre una terrible caída en un salto y se rompe 9 vértebras intentando hacer un triple flip

El rider Lukas Weilenmann ha sufrido una dura caída cuando intentaba hacer un triple flip en un enorme salto doble. La mala suerte hizo que se golpeará la espalda contra el suelo, lo cual le provocó la rotura de 9 vértebras.

El mismo Lukas a través de su Instagram ha explicado que no necesitará cirugía y que afortunadamente no ha perdido movilidad en las piernas. Reconoce que tardará mucho tiempo en volver a subirse a una bicicleta ya que su lesión requiere de un proceso lento de recuperación.

"Me rompí 9 vértebras, lo que suena muy mal, pero no necesitaré cirugía y no quedaré paralizado. Ya puedo sentarme y disfrutar de mi desayuno. Me llevará algo de tiempo, hasta que vuelva a donde estaba ayer antes del accidente, ¡pero no puedo esperar para dominar este desafío y volver más fuerte y mejor que nunca!", ha explicado Lukas.

