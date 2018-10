La madre y la hermana del ciclista muerto al ser confundido con un jabalí: "Era un violador, me alegro de que esté muerto"

Medios británicos y franceses explican que Marc Sutton, el ciclista aficionado galés de 34 años, fue tiroteado mientras realizaba la ruta Super Morzine en MTB.

El autor de su muerte fue un cazador de la zona de 22 años que formaba parte de un grupo de hasta 18 cazadores. El joven le habría disparado pensando que se trataba de un jabalí salvaje, pese a vestir con ropa de alta visibilidad.

El ciclista está acusado de violación por su hermana y varias mujeres más y residía en Francia, donde regentaba un restaurante. Según medios locales, su familia lamenta que falleciese "tan rápido y sin sufrir".

Duras palabras

La madre de Sutton asegura, en un comunicado de Facebook, que su hijo "era un monstruo y ojalá se pudra en el infierno".

Su hermana Katie, a quien supuestamente violó en repetidas ocasiones, también se alegra de su muerte: "Merecía ser fusilado como un animal"

"Era un violador y me alegro de que esté muerto, me siento aliviada de que ya no pueda lastimar a nadie más", dice en unas duras declaraciones a 'The Sun'.