La bronca más surrealista entre un ciclista y un conductor en Barcelona: "Soy mayor, estoy desorientado y soy tonto del culo... ¡Hola!"

Las imágenes muestran como el ciclista circulaba por uno de los carriles bicis de Barcelona, cuando se encontró un coche atravesado en mitad del carril. El ciclista le pidió explicaciones: "Tienes un semáforo muy bonito que te has saltado. Te has quedado en medio y estas ocupando el carril bici", dijo.

La respuesta del conductor no pudo dejar más descolocado al ciclista, que más tarde colgó el vídeo en sus redes sociales. "¡No me voy a ir! ¡No me voy a ir! ¡Estoy desorientado, soy mayor y tonto del culo! ¡Me han dado por culo, me han dado por culo Dios Mío! ¡Ay Dios mío, virgen santa!... ¡Hola!", contestó el conductor.

"La reacción más surrealista que he visto hasta ahora yendo en bici. Si lo que quería era que callase, ha sido bastante efectivo. Igualmente, punto en común con el resto: Gente con prejuicios y no apta para conducir, al volante de toneladas de metal". escribió el ciclista en Twitter, acompañado del vídeo de la surrealista secuencia.