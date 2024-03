Hasta 130 ciclistas se retiran de una carrera en Alicante tras anunciarse un control antidopaje

El ciclismo (o los ciclistas) vuelven a mostrar su peor cara. Según informa el medio experto en ciclismo 'Ciclo 21', el pasado sábado al menos 130 ciclistas abandonaron o no tomaron la salida al enterarse de un posible control antidopaje durante el Torneo Interclub Vinalopó, una conocida prueba que tiene lugar en Villena, Alicante.

Solo 52 de 180 llegaron a la meta

Los números hablan por sí mismos: hasta 182 ciclistas estaban inscritos en la prueba y apenas 52 cruzaron la línea de meta, el resto abandonó la carrera antes de la salida y otros muchos lo hicieron en plena prueba alegando que habían sufrido pinchazos o cualquier incidente mecánico.

Una práctica muy frecuente

Desgraciadamente y según admiten medios especializados como 'Ciclo 21', esto suele suceder con más frecuencia de la que se piensa. Cuando hay rumores de que se producirán controles antidopaje una gran parte del pelotón abandona lo antes posible para no someterse a estos. ¿Pruebas? Ninguna, ¿sospechas? todas.

Como es normal, los participantes que no temen a estos controles porque no tienen nada que esconder llevan poniendo el grito en el cielo desde hace tiempo: "El año pasado uno de ellos se salió de la carretera y se fue por el monte para no entrar en meta y evitar que los agentes antidopaje le pudieran efectuar el control. Así de triste", testimonio que recoge el mencionado portal. Muchos de ellos ya saben "quién se presentará o quién abandonará..".

Conunicado de la prueba

Ante tal bochorno, la organización del Torneo Interclubs Vinalopó emitió un comunicado: "Estamos comprometidos con la lucha contra el dopaje y creemos que es esencial para mantener la integridad del deporte y proteger la salud de los ciclistas". En este tipo de pruebas, más amateur que profesionales, muchos ciclistas se presentan en las pruebas con la casi total certeza de que no se producirán controles antidopaje. Muchas más veces de las que querrían terminan sorprendiéndose.

