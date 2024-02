Chivi Ferrer, la mejor jugadora de Teqball de España: "Conocí la mesa en mi primer Mundial"

Silvia Ferrer, conocida como 'Chivi' es una catalana que lleva pegada a un balón de fútbol desde que tiene uso de razón. Conoció el Teqball por su amigo Aitor Vives y desde entonces se enamoró de él. Pero, por falta de medios llegó a su primer mundial sabiendo muy poco del deporte: "Conocí la mesa en mi primer Mundial, antes ni la había visto", cuenta a Antena 3 Deportes.

Ahora, gracias a su esfuerzo es la mejor jugadora de Teqball de España, pero sus inicios en este deporte no han sido un camino de rosas. Se clasificó para el Europeo Games de Cracovia pero no pudo competir. "El Comité Olímpico Español (COE) no me lo permitió porque en ese momento no reconocía el Teqball como deporte", explica frustrada.

Pero, aún así reconoce que estar en unas Olimpiadas sería el sueño por el que lleva tanto tiempo luchando. "Estar en unos Juegos no sería un sueño, sería estar en uno", cuenta emocionada.

Novedades sobre el deporte

El Teqball es un deporte similar al ping-pong pero con algunas características propias, la primera de ellas es la curvatura de la mesa, que no es totalmente recta. En cuanto a los toques con el balón, sólo se puede dar un máximo de tres y con la particularidad de que no se puede tocar la mesa con ninguna parte del cuerpo.

"Hay que utilizar la superficie del cuerpo correcta en cada momento y tu mejor arma siempre para el final para sentenciar el encuentro", explica Chivi.

Además, también es importante recalcar que no se puede usar la misma parte del cuerpo más de una vez a lo largo de un punto.

