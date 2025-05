Carlos 'Ultrarun', el único diseñador profesional del mundo de carreras de montaña

Carlos García, conocido en su ambiente por 'Ultrarun', se adentra por la selva, vadea ríos, asciende montañas o encuentra lugares que dejen con la boca abierta a cualquiera. Aunque estés corriendo una prueba de 450 kilómetros. Él es el mejor para hacer de una carrera de ultratrail un recuerdo inolvidable. A eso se dedica Carlos, como explica a Antena 3 Deportes: "Soy el único trazador profesional del mundo", afirma este madrileño que dejó la arquitectura por recorrer medio mundo.

Viaja a cualquier punto del planeta donde le pidan diseñar pruebas que van de los 60 hasta los 450 kilómetros. Durante la inspección de la carrera hace el recorrido a pie o en coche, utiliza GPS y anota en su cuaderno lo que el llama 'puntos de sutura'. "Son los puntos más interesantes de la carrera", explica Carlos.

Fue corredor, tiene la prestigiosa prueba de 'Los 4 desiertos' y encaja bien las quejas de los participantes en sus carreras. "Algunos corredores me dejan mensajes escritos con piedras o en la arena. Algunos me dicen '¡te odio!', así que si no los escriben me da la sensación de que no he hecho bien mi trabajo", se ríe Carlos.

Cuando un organizador le pide trazar una prueba imposible de acabar la rechaza, aclarando que "nunca me han pedido que diseñe una carrera que no termine nadie".

En su trabajo el primer condicionante es la seguridad y su palabra clave es la autosuficiencia. Poder valerse unas horas hasta recibir ayuda: "A mí, las carreras que son imposibles de terminar no tienen ningún sentido".

Carlos García firma que "el verdadero organizador profesional de carreras empieza a verse cuando las cosas están chungas".

Carlos tiene que hacer un amplio trabajo de campo. Hablar con las personas autóctonas del lugar para saber "qué hay detrás de cada camino, si hay alguna alternativa posible para, por ejemplo, llegar al campamento a recibir atención".

Por el porcentaje de abandonos ve si su trabajo fue el correcto y subraya que "si hay un 25% de retiradas quiere decir que la carrera me ha salido algo más dura". Pero siempre buscando equilibrando dureza y accesibilidad.

