Carlos Soria, en la cumbre del Aconcagua, un histórico ascenso a sus 86 años

Carlos Soria demuestra una vez más que la edad es solo un número, a sus 86 años conquistaba este miércoles la cima del Aconcagua a 6.962 metros de altura.

"CUMBRE DEL ACONCAGUA (6962m) Acabamos de llegar al campo III después de una larga jornada. A mediodía alcanzábamos el punto mas alto de América, los 6962 m de la cumbre del Aconcagua. Esta cima, personalmente, supone mucho mas que una ascensión. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muy pronto os mandaremos mas imágenes de este viaje a través del bello Aconcagua. ¡Un fuerte abrazo a todos!!!", indicaba el montañero abulense en su cuenta de Instagram.

Carlos Soria tiene una prótesis en el rodilla izquierda, hace dos años se destrozó la pierna derecha en el Himalaya, tiene artrosis, y a pesar de todo, el alpinista, sigue disfrutando de su pasión, como ha reconocido cuando ha llegado a la cima del Aconcagua.

"Con los años y las operaciones he perdido movilidad, he perdido equilibrio, pero no he perdido nada de ganas de vivir y de seguir subiendo montañas. Eso lo tengo intacto, con la cabeza en su sitio y haciéndolo bien. Aquí estoy amigos", apuntaba el veterano alpinista español.

El último empujón empezó abandonando el campo III del Aconcagua a las cuatro de la madrugada. En esa subida ha ido dejando espectaculares imágenes, vistas panorámicas inolvidables. Carlos Soria lleva escalando cinco décadas, ha subido los picos más altos del mundo, acumula doce ochomiles y presume de no haber sufrido nunca una congelación.

Hace poco más de un mes pasó por quirófano por una hernia inguinal y él sigue y sigue. Parece incombustible, el alpinismo le da vida, le anima a seguir adelante. No tiene límite y para la primavera, si consigue patrocinadores, se ha propuesto un nuevo reto, subir al Manaslu, un ochomil que conquistó en 2010 con 71 años. Él quiere hacer así un homenaje a la primera expedición española que hizo cumbre en la mítica cima del Himalaya (8.156 metros) hace medio siglo.

