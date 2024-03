La británica Sian Rainsley gana el oro... ¡y suena el himno de España!

No es la primera vez que ocurre, pero cada vez que pasa es un momento de lo más delicado y vergonzoso. Esta vez nos tenemos que desplazar hasta Hong Kong, donde se celebrará una prueba de la Copa del Mundo de Triatlón. La británica Sian Rainsley firma su primera victoria y se cuelga la medalla de oro. El problema llegó en la ceremonia de las medallas.

Sian Rainsley, en lo más alto del podio, escoltada por las estadounidenses Katie Zaferes (palata) y Kirsten Kasper (bronce), y suenan los primeros acordes del himno. En teoría tenía que sonar el himno de Inglaterra, pero el que suena es el himno de España. Las caras de las tres triatletas en el podio es un poema...

La triatleta británica de 26 años se apunta el primer triunfo en la primera parada de la Copa del Mundo de Triatlón en Hong Kong, superando a la medallista olímpica Katie Zaferes y a la también estadounidense Kirsten Kasper.

Slan Rainsley cubrió los 750 metros de natación, los 20 kilómetros en bici y los cinco kilómetros corriendo en 59 minutos y 44 segundos.

"No corrí mucho el año pasado, estuve mucho tiempo lesionada, así que volver a la línea de salida fue emocionante. Me sentí un poco más relajado porque pensé: 'vamos a quitarnos las telarañas'. He estado entrenando mucho con mi compañero Tom, que acaba de subir al podio en Australia esta mañana, así que es un buen día para nuestra familia", reconoció Rainsley a World Triathlon.

